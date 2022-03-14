Госдума готовит третий антисанкционный пакет мер

Вице-спикер Госдумы, секретарь московского регионального отделения партии «Единая России» Петр Толстой заявил на заседании оперативного штаба о подготовке третьего антисанкционного пакета мер.

Он отметил, что в результате непосредственной работы штаба было принято 13 законов и два пакета антисанкций, а сейчас готовится третий. По словам Толстого, «это будет довольно интересно». Парламентарий отметил, что в настоящее время кабмин обсуждает подзаконные акты, которые будут «немедленно» взяты в работу.

Ранее глава Кабинета министров России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в том числе готовить очередной, третий, пакет антикризисных предложений.

11 марта был создан оперативный штаб партии «Единая Россия» по поддержке экономики Москвы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в условиях санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, в столице создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации.

