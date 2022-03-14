Как выбрать идеальный ковролин для дома и офиса

Это покрытие состоит из трех слоев: ворса, основы и вторичной подкладки. Основное внимание при выборе в магазине КОВРОЛИН.РУ следует уделять материалу, из которого изготовлен ворс, и технологии изготовления ковролина.

Особенности натуральных материалов

Простейший способ отличить натуральную нить от искусственного волокна – осторожно поднести ее к огню. Если нить при этом не плавится, то она имеет природное происхождение. Среди натуральных материалов, из которых делают ковролин, наибольшее распространение получили следующие:

Лен. Преимущества ворса из льняной пряжи заключаются в высокой прочности, износоустойчивости, эффективном отталкивании пыли и грязи, гипоаллергенности, простоте ухода. Такой ковролин прекрасно подходит для помещений, в которых постоянно собираются все члены семьи, к примеру, для гостиных.

Хлопок. Хотя стойкость ковролина с ворсом из этого материала ниже по сравнению с льняной пряжей, он выделяется высокими гигроскопическими свойствами. Хлопковый ворс быстро поглощает попавшую на него воду, которая вскоре испаряется. Ковролин с верхним слоем из хлопковых волокон имеет весьма насыщенную окраску, поскольку они хорошо прокрашиваются и в течение длительного времени сохраняют первоначальную расцветку. При выборе расцветки нужно отдавать предпочтение ковролину, который темнее интерьера.

Шерсть. Наибольшей популярностью пользуются не целиком шерстяной, а смесовый ковролин, ворс которого состоит из этого материала примерно на треть. Шерстяной ковролин идеально подходит для деревянного пола. Его достоинства состоят в низкой воспламеняемости, легкости чистки, упругости, способности прекрасно сохранять тепло.

Наряду с перечисленными выше материалами для изготовления ковролинового ворса используются бумага; койра (кокосовое волокно), сизаль (волокно из листьев агавы), джут и др. Ни один из вышеназванных материалов не выделяет токсичных веществ, что имеет чрезвычайно большое значение для крепкого и здорового сна. Поэтому ковролиновое покрытие с ворсом из натуральной пряжи – лучший выбор для спальни. Людям, кто после обновления интерьера в своей квартире при утреннем пробуждении испытывают головную боль, необходимо задуматься о ее причине. Вполне вероятно, что самочувствие ухудшается под воздействием низкокачественных материалов, содержащих формальдегиды. В таких ситуациях выход состоит в замене напольного покрытия на ковролин с ворсом из натуральной пряжи.

Главные минусы натурального ковролина заключаются в его дороговизне и необходимости неукоснительно выполнять правила эксплуатации. При высокой влажности воздуха такой материал может прийти в негодность из-за образования плесени. Кроме того, он подвержен пагубному воздействию некоторых вредных насекомых.

Особенности искусственных материалов

В названии всех наиболее распространенных материалов для изготовления искусственной пряжи присутствует приставка «поли-». В число таких материалов входят:

полиакрил;

полиэстер;

полиамид;

полипропилен.

Ковролиновое покрытие с полиакриловым ворсом имеет самый короткий срок службы – оно утрачивает внешнюю привлекательность спустя всего три-четыре года после начала эксплуатации. Большей прочностью обладает ковролин с полиамидовым ворсом, который не мнется, сохраняет мягкость и привлекательный внешний вид в течение восьми лет с начала эксплуатации.

Способ изготовления ковролина

По технологии производства ковролин делится на следующие типы:

Тафтинговый. На изнанку такого ковролина наносится латекс, а сверху он покрыт мелкими петельками или ворсом.

Иглопробивной. При использовании такой технологии тканевая основа прошивается ворсовыми нитями, которые затем оставляются в виде петель или разрезаются. Наибольшей популярностью пользуется первый вариант. Применение этого способа позволяет взбить искусственные волокна до состояния, при котором они имеют очень большое внешнее сходство с фетром или войлоком.

Флокированный. В качестве основы такого ковролина служит полихлорвинил с ворсинками длиной примерно три миллиметра. Он легко чистится, а потому идеально подходит для кухни или санузла.

Тканый. Основой такого ковролинового покрытия служит специальная сетка. Его стоимость довольно велика, однако многие покупатели делают выбор в пользу тканого ковролина из-за его высокой прочности.

Немаловажную роль при выборе ковролина для дома и офиса играет его расцветка. Если ворсинки изделия окрашены не до самого низа, то это свидетельствует о его низком качестве. Специалисты советуют покупать ковролиновое покрытие высокой плотности, которое загрязняется и изнашивается медленно, а сохраняет первоначальный яркий цвет очень долго.