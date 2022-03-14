Китайский бизнес планирует покупать крупные пакеты акций российских компаний

После массового исхода западного бизнеса из России компании из КНР собираются воспользоваться ситуацией и расширить свой плацдарм в российской экономике. Особый интерес у китайских предпринимателей вызывает добывающая отрасль, которая сможет снабжать китайскую экономику сырьем, необходимым для ее дальнейшего развития. Как пишет Bloomberg, в Пекине сейчас проходят интенсивные переговоры правительства КНР с государственными компаниями о покупке ими крупных пакетов акций российских энергетических и сырьевых компаний. Со стороны бизнеса в переговорах участвуют China National Petroleum Corp. (CNPC), China Petrochemical Corp. (Sinopec), Aluminum Corp. of China и China Minmetals Corp. Китайские инвестиции помогут Пекину укрепить энергетическую, сырьевую и продовольственную безопасность КНР. К тому же, это позволит Китаю еще больше укрепить международные позиции юаня и ослабить доллар, а значит, ослабить потенциальные санкции и против себя самого. Источник Bloomberg утверждает, что консультации находятся на ранней стадии, но без особого риска ошибиться можно говорить, что это вопрос времени. Интересы сторон совпадают: Китаю нужно сырье для роста промышленности, а России – деньги и сбыт этого сырья. Согласно другим источникам между отдельными китайскими и российскими компаниями уже идут двусторонние переговоры о покупке акций.

Обострение ситуации на Украине и стремительный рост цен на сырье и продовольствие заставил китайское руководство сделать приоритетной задачей укрепление сырьевой и продовольственной безопасности Поднебесной. Внезапный уход из России BP, Shell и Exxon Mobil предоставляет Пекину новые возможности.