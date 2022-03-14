Китайский бизнес планирует покупать крупные пакеты акций российских компаний

После массового исхода западного бизнеса из России компании из КНР собираются воспользоваться ситуацией и расширить свой плацдарм в российской экономике. Особый интерес у китайских предпринимателей вызывает добывающая отрасль, которая сможет снабжать китайскую экономику сырьем, необходимым для ее дальнейшего развития. Как пишет Bloomberg, в Пекине сейчас проходят интенсивные переговоры правительства КНР с государственными компаниями о покупке ими крупных пакетов акций российских энергетических и сырьевых компаний. Со стороны бизнеса в переговорах участвуют China National Petroleum Corp. (CNPC), China Petrochemical Corp. (Sinopec), Aluminum Corp. of China и China Minmetals Corp. Китайские инвестиции помогут Пекину укрепить энергетическую, сырьевую и продовольственную безопасность КНР. К тому же, это позволит Китаю еще больше укрепить международные позиции юаня и ослабить доллар, а значит, ослабить потенциальные санкции и против себя самого. Источник Bloomberg утверждает, что консультации находятся на ранней стадии, но без особого риска ошибиться можно говорить, что это вопрос времени. Интересы сторон совпадают: Китаю нужно сырье для роста промышленности, а России – деньги и сбыт этого сырья. Согласно другим источникам между отдельными китайскими и российскими компаниями уже идут двусторонние переговоры о покупке акций.
Обострение ситуации на Украине и стремительный рост цен на сырье и продовольствие заставил китайское руководство сделать приоритетной задачей укрепление сырьевой и продовольственной безопасности Поднебесной. Внезапный уход из России BP, Shell и Exxon Mobil предоставляет Пекину новые возможности.
Китайский бизнес не новичок в России: на данный момент, к примеру, CNPC принадлежат 20% акций в проекте «Ямал СПГ» и 10% в «Арктике СПГ 2», а China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) - 10% в «Арктике».
Связи между Россией и КНР были укреплены еще в начале февраля, во время визита президента Путина в Пекин. Среди подписанных сделок и соглашение по увеличению поставок в Китай российских нефти, газа и пшеницы. В Пекин вместе с Владимиром Путиным ездила и многочисленная делегация бизнесменов, включая руководителей крупнейших энергетических гигантов «Роснефти» и «Газпрома».
За последние пять лет Пекин удвоил закупки российских энергоносителей и довел их почти до 60 млрд долларов. «Газпром» и CNPC подписали в феврале новый контракт, по которому поставки российского газа после окончания строительства второй очереди газопровода «Сила Сибири» увеличатся на 10 млрд м³ газа в год и достигнут 48 млрд м³. «Роснефть» будет поставлять CNPC нефть. По десятилетнему контракту она поставит 100 млн тонн нефти. Каждый день следующие в течение десяти лет на нефтеперерабатывающие заводы на севере КНР будет ежедневно поступать немногим более 200 тыс. баррелей российской нефти ежедневно.
Конечно, приобрести акции крупнейших российских сырьевых компаний по привлекательным ценам для китайского бизнеса заманчиво. Единственная опасность заключается в вероятности попасть под действие вторичных американских санкций за продолжение сотрудничества с Россией, но у китайских бизнесменов богатый опыт работы с находящимися под санкциями компаниями из других стран. В первую очередь, с иранскими и венесуэльскими.
Сближение Пекина и Москвы не только в области политики, но и в сфере экономики многие на Западе считают «кошмаром» для США и их союзников. 14 марта в Риме состоится встреча представителей США и Китая, на которой американцы еще раз постараются убедить Пекин не оказывать России экономическую поддержку.