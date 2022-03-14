Компания «Аэрофлот» возобновила приостановленные 8 марта рейсы в Киргизию

Авиакомпания «Аэрофлот» 14 марта возобновила рейсы в города Киргизии, приостановленные 8 марта.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и коммуникаций республики.

«Авиакомпания "Аэрофлот" 14 марта возобновляет рейсы в Киргизию. Прилет первого рейса в аэропорт "Манас" после приостановления перелетов по направлению Москва-Бишкек запланирован на 16:10 (13:10 мск)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе российский авиаперевозчик приостановил все международные рейсы, за исключением полетов в Минск. Компания последовала рекомендациям Федерального агентства воздушного транспорта, которое посоветовало российским перевозчикам, чьи самолеты зарегистрированы за рубежом, приостановить полеты за границу с 6 марта, а из других стран в Россию — с 8 марта. Находящимся за рубежом гражданам России было предложено рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, например, использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией, а затем совершить пересадку на рейс российской или иностранной авиакомпаний, следующий в воздушную гавань на территории РФ.

Напомним, после начала спецоперации РФ в Украине государства-члены Евросоюза, а также Швейцария, Молдавия, Норвегия, Северная Македония, Канада и Великобритания приняли решение о закрытии воздушного пространства для России; вскоре к ним присоединились США. Москва ответила Западу аналогичной мерой. «В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — указывалось в сообщении Росавиации. В списке ведомства оказались Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция и Эстония.