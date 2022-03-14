Компания «Уральские авиалинии» отменяет до конца марта все рейсы в Казахстан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об отмене всех рейсов в Казахстан до конца марта, сообщается в официальном заявлении на сайте авиакомпании.

«Все рейсы из/в Казахстан были отменены в период с 11.03.2022 по 31.03.2022 включительно», - цитирует ТАСС, сообщение компании. Агентству пояснили, что решение было принято «в связи с оптимизацией графика».

10 марта директор авиационно-технического центра уральского авиаперевозчика Игорь Поддубный сообщил, что компания может выполнять рейсы без остановки самолетов и без разборки их на запчасти максимум еще два-три месяца. По его словам, авиакомпания изучила мировые поставки материалов и запасных частей для самолетов и «вполне цивилизованные» варианты уже найдены.

«Материалы, которые нам предлагают, они проходят по стандартам летной годности — как по европейским канонам (до кризиса), так и по отечественным», - добавил Поддубный.

В конце февраля Евросоюз объявил о запрете на продажу самолетов и запасных частей российским авиакомпаниям в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Также вводится запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, которые связаны с авиационной и космической промышленностью. Лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны расторгнуть существующие до конца марта. В качестве санкций Европейский союз и ряд других стран, среди которых Великобритания и Канада, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.

