Концерт “Шедевры Сергея Рахманинова”

Величайший композитор 20 века, гениальный пианист, выдающийся дирижер - "Божество в трех лицах" - так назвал Рахманинова один из критиков. Концерты для фортепиано с оркестром – это тот любимый жанр, к которому Рахманинов обращался всю жизнь. Второй и Третий фортепианные концерты принесли автору заслуженный успех и были по праву признаны лучшими русскими фортепианными концертами после Первого концерта Чайковского. Известный музыкальный критик Асафьев считал, что начиная именно с Третьего концерта происходит окончательное формирование «титанического стиля рахманиновской фортепианности».

Исполнение Третьего концерта принесло победу на IV Международном конкурсе имени С.В. Рахманинова (I премия, Москва, 2008 г.) одному из самых ярких молодых пианистов XXI века Александру Синчуку. Именно с этого блистательного успеха начался взлет его карьеры. Главным призом для 19-ти летнего пианиста стал сольный концерт в легендарном концертном зале «Карнеги-Холл» в Нью-Йорке. Александр Синчук является лауреатом престижных Международных конкурсов, среди которых IX Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица (I премия, золотая медаль, Киев, 2012); Международный конкурс «European Piano Nights» (I премия, Люксембург, 2012); VI Международный конкурс молодых пианистов «Interlaken Classics» (I премия, Берн, Швейцария, 2013) и других. Сегодня концертная деятельность пианиста проходит в залах Москвы, а также Италии, Испании, Португалии, Австрии, Германии, Великобритании, Франции, Сербии, Болгарии, Дании, Люксембурга, Швейцарии, Израиля, США, Марокко, Турции, Японии, Кореи.

Начало в 19.00

Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Подробности: https://orchestra.ru/concert/shedevri-sergeya-rahmaninova-2022

Билеты в кассах оркестра: +7 (916) 866-99-99

и на сайте https://orchestra.ru/booking/2058