Крым и Донбасс связал сухопутный коридор

Полуостров Крым и Донбасс соединил сухопутный коридор, передает агентство РИА Новости. Переправа организована в рамках спецоперации на Украине, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

"Крым и Донбасс сейчас соединены длинным коридором на территории Украины. Маршрут из Крыма в Мариуполь взят под контроль", - говорится в официальном сообщении чиновника.

Он отметил, что при продолжении военных действий с украинскими националистами, дорога может поддержать жителей районов Донбасса при доставке гуманитарных грузов.

"Эта дорога может стать важной магистралью для Крыма, соединяющей полуостров с Мариуполем - металлургическим центром Приазовья - и промышленным регионом Донбасса", - добавил чиновник. Он напомнил, что в советское время эта железнодорожная линия обеспечивала перевозку бытовых товаров из Евпатории через Мариуполь в Донецк. .