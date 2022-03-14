«Лукойл» открыл крупное месторождение газа в Каспийском море

Компания «Лукойл» обнаружила крупное газовое месторождение Хазри в Каспийском море. Суммарный объем полезного ископаемого насчитывает 48 миллиардов кубометров, сообщили в Роснедрах.

«Месторождение Хазри (открытие в 2022 году). Недропользователь: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Месторождение относится к большой группе, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 миллиардов кубометров, конденсата - 8,2 миллиона тонн», - говорится в сообщении ведомства.

Месторождение расположено в 70 километрах от Махачкалы, в российском секторе средней части Каспийского моря, добавили в Роснедрах.

