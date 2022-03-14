Маск вызвал Путина на поединок, «ставкой» в котором будет Украина

Основатель SpaceX иTelsa Илон Маск написал в Twitter, что вызывает президента РФ Владимира Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже ответил миллиардеру цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкина.

«Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка — Украина», — написал Маск.

В комментарии к этой записи он отметил официальный аккаунт Кремля в Twitter, и спросил на русском языке: «Вы согласны на этот бой?»

На вопросы пользователей соцсети Маск ответил, что «абсолютно серьезен», и если бы президент РФ принял вызов, «это было бы честью».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оперативно отреагировал в Twitter на публикацию Маска цитатой из «Сказки о Попе и его работнике Балде» Александра Пушкина, а затем продублировал свой ответ в Telegram.

«Ты, бесенок, еще молоденек,/Со мною тягаться слабенек;/Это было б лишь времени трата./Обгони-ка сперва моего брата», — процитировал Рогозин Балду.

Илон Маск накануне сообщил, что компании Tesla и SpaceX испытывают инфляционное давление в сырье и логистике из-за санкций западных стран в отношении РФ.

Ранее «Эсперт» писал, что по мнению Рогозина антироссийские санкции могут привести к падению Международной космической станции (МКС). Для иллюстрации своего заявления, он опубликовал в Telegram-канале карту возможного «приводнения» или «приземления» 500-тонной МКС. Он также сообщил, что Роскосмос направил письменные обращения партнерам по МКС: руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Канадского космического агентства (CSA) и Европейского космического агентства (ESA), требуя снять с предприятий «незаконные санкции».

