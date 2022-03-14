Мебель из Италии: преимущества и особенности эксплуатации

Изделия, созданные на основе на многовековых традиций и опыта старых мастеров, обладают оригинальным дизайном, приспособленным к потребностям современных покупателей. Украшенные узорами шкафы, вытянутые столы сложной конфигурации, изысканные диваны на фигурных ножках сочетают в себе практичность и привлекательный внешний вид. Итальянская мебель https://italianskaia-mebel.ru/alberta-salotti.htm характеризуется следующими преимуществами:

продолжительный срок эксплуатации;

высокая прочность;

стойкость к влиянию неблагоприятных внешних факторов.

Срок службы таких предметов интерьера исчисляется десятками лет, а обширный ассортимент продукции обеспечивает возможность оформления в едином стиле любых помещений, включая жилье класса «люкс», дорогостоящие апартаменты, рестораны и отели. В кабинетах прекрасно смотрятся обитые кожей крутящиеся кресла, стеллажи и письменные столы из коллекций Rampoldi. Для классической спальни подходят изготовленные компанией Volpi кровати с высокими спинками, которые украшены резьбой. Итальянская фабрика Ulivi изготавливает мягкую мебель, которая может считаться образцовой.

Все итальянские бренды, ориентированные на производство мебели класса премиум, стремятся использовать самые лучшие материалы и применять инновационные технологии их обработки. В число этих материалов входят массивы красного дерева, дубы, ольхи, ясеня и других ценных пород дерева. Вытачивание отдельных узоров и деталей выполняется ручным способом, чем и обусловлена неповторимость итальянской мебели. Еще одна отличительная особенность коллекций состоит в их декорировании серебром и сусальным золотом. Помимо корпусной и мягкой мебели напыление из этих драгоценных металлов присутствует на аксессуарах и светильниках.

Для изготовления обивки применяются дорогостоящие ткани (бархат, жаккард, гобелен), а также натуральная кожа. Обширный каталог включает в себя как однотонные предметы мебели, рассчитанные на минималистичные интерьеры, так и модели, украшенные растительными орнаментами и дамасскими узорами.

Немаловажное достоинство итальянской мебели заключается и в ее полном соответствии международным стандартам, подтвержденном соответствующими сертификатами качества.