Методы и особенности лечения алкогольной зависимости

В число этих методов входят следующие:

Химическое блокирование. В тело больного вшивается или вводится препарат, выделяющий в кровь вредные вещества при употреблении спиртных напитков. Эти вещества вызывают тошноту и рвоту. В результате у больного формируется естественное отвращение к алкоголю. Данный метод избавления от алкогольной зависимости сопряжен с рядом негативных последствий для здоровья, вплоть до инсульта или инфаркта. Из-за этого у человека появляется страх выпить даже небольшое количество спиртного. Без взаимодействия со спиртом внедренные препараты совершенно безопасны для организма.

Аппаратное воздействие. Оно осуществляется с применением медицинской спецтехники, которая нормализует функционирование головного мозга и уменьшает влияние центров, ответственных за влечение к спиртному. В итоге желание употреблять алкогольные напитки исчезает.

Кодирование. Это психологический метод лечения зависимости, который также известен как эмоционально-стрессовая психотерапия. Посредством влияния на подсознание пациента ему внушается, что употребление даже незначительного количества спиртного опасно для его жизни. Данный метод эффективен лишь в том случае, если больной чувствителен к внушению в трезвом виде. Если пациент не соответствует этому условию, то для него более подходит медикаментозное лечение.

Психотерапия. Она включает в себя большое количество разнообразных методик. Сущность всех этих способов заключается в поддержании определенного эмоционально-волевого состояния больного. Психотерапия используется как в качестве самостоятельного метода, так и в сочетании с медикаментозным кодированием. Кроме больного психотерапевт разговаривает с его родственниками, проводит семейные сеансы, стараясь выстроить доверительные отношения и создать позитивный настрой. Эффективность лечения во многом зависит от поддержки родственников.

Помимо этого, существует анонимное лечение алкоголизма -pyanstvunet.com. Также широко распространены народные методы.Они предусматривают использование отваров разных растений. К примеру, пристрастие к спиртному понижают золототысячник, дягиль, полынь, тимьян ползучий, зверобой. Народные способы нельзя рассматривать в качестве альтернативы научно обоснованным методикам. Однако в качестве вспомогательного средства они нередко приносят немалую пользу.

Для постановки диагноза и выбора способа лечения необходима консультация со специалистом.