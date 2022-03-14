В Донецкой республике в воскресенье, 13 марта, отступающие националисты устроили диверсию, в результате которой на Авдеевском коксохимическом заводе, произошёл пожар, сообщил источник в Министерстве обороны России.

"13 марта отступающие боевики националистических батальонов совершили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой области", - цитирует сообщение РИА Новости.

После того, как на предприятии вспыхнул пожар жители окрестных районов смогли ощутить едкий и ядовитый дым, который окутал населенные пункты.

В Минобороны уточнили, что немедленно потушить пожар невозможно, поскольку боевые действия продолжаются.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Вооруженные силы Российской Федерации наносят точечные удары только по военной инфраструктуре и войскам украинских националистов. Тем временем военные РФ сталкиваются с диверсиями украинских национальных батальонов, а также с их атакам не только на жилые дома, но и на объекты жизнеобеспечения и промышленные предприятия.