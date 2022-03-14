На российскую Биржу импортозамещения скоро выйдут иностранные поставщики

В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию Минпромторг запускает новый онлайн сервис «Биржа импортозамещения». Сервис реализован на электронной торговой площадке Газпромбанка на базе ГИСП, говорится в сообщении министерства. На сегодняшний день информационная система насчитывает более 14 тысяч пользователей — промышленных предприятий.

«С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, а также запасных частей и комплектующих, а поставщики — направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников», — прокомментировал запуск сервиса Первый заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

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Следующим этапом развития сервиса станет работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения. Основными преимуществами Биржи импортозамещения являются наличие широкой базы поставщиков, функция автоматической рассылки приглашений к торгам, возможность проверки поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика, готовая экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков. Она включает дополнительные финансовые сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг.

«В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис», — передает ТАСС со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

С помощью данного института будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Система поможет снизить бюрократическую и административную нагрузку

на предприятия. В рамках совершенствования цифрового сервиса в базу, как ни парадоксально это звучит в контексте импортозамещения, постепенно включат не только российских, но и иностранных поставщиков, готовых продолжить или начать сотрудничество с Россией.

К новому проекту Минпромторга много вопросов, заявила «Эксперту» управляющий партнёр KCG Анастасия Кучерена. Первый и самый главный — почему эта биржа появляется только сейчас? Политика импортозамещения у нас уже восьмой год, а биржи до сих пор не было. Да и без всякого импортозамещения протекционизм — популярная мера поддержки собственного производителя во всем мире. Но этой мере в прошлые годы уделяли слишком мало внимания.

«Вопрос номер два: а чем собственно говоря эта биржа будет отличатся от сайта госзакупок? Там те же российские производители, которые предлагают свои услуги государству. Есть и другие аналогичные площадки для частных клиентов. Ещё один дублирующий аналог за госсчет? Исходя из скудных новостей будущее новой площадки видится пока очень смутно», — считает эксперт.

На данный момент, по мнению Анастасии Кучерены, кажется, что ведомство Дениса Мантурова оседлало повестку и выдало на-гора это предложение, просто потому что надо было что-то выдать. Однако не стоит заранее включать излишний скепсис в отношении этого проекта. Ему в любом случае стоит дать «время на раскачку».

В эпоху массового ухода поставщиков из России, рвущихся производственных и снабженческих цепочек создание «Биржи импортозамещения» может быть жизненно важным, сообщил «Эксперту» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Площадка призвана на основе цифровых технологий по возможности «подхватить» и заместить рушащиеся логистические связи иными, ускорить время нахождения новых контрагентов. Эта цель важна для поддержки нормального функционирования экономики, противодействия дисбалансам в нее структуре и нехватке определённых товаров, а также комплектующих у потребителей при возможном затоваривании у производителей.

Не менее важная задача — простимулировать российские компании к заполнению возникающих сейчас на рынке «ниш», дать предприятиям возможность роста, каналы снабжения и сбыта отечественной продукции, добавил эксперт. На складывавшемся последние десятилетия остро конкурентном рынке наши производители в основном проигрывали иностранным. Это происходило прежде всего из-за относительно более низкого качества и ассортимента при более высоких затратах.

Уход с рынка многих игроков, с одной стороны, даёт определённый шанс нашим компаниям, уверен Марк Гойхман. С другой стороны, снижение конкуренции позволит во многом консервировать их большие издержки, цены и недостаточные потребительские свойства товаров и комплектующих. Кроме того, многие поставки зарубежной продукции не удастся заместить исключительно внутренним производством.

По этим и иным причинам вполне вероятно впоследствии подключение к бирже импорта, несмотря на её название. Причём зарубежные поставщики могут быть как новыми, например, азиатскими вместо европейских, так и прежними, работающими через посредников. Как станет функционировать система — покажет практика. Так или иначе, в нынешней ситуации деятельность этой площадки — неотъемлемая часть экономической жизни, заключил аналитик.