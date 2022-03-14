Нефть дешевеет на возможном снижении спроса на в Азии

Мировые цены на нефть утром 14 марта показывают значительную отрицательную динамику, инвесторы предполагают возможное снижение спроса на нее в Азии из-за новых вспышек коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в мае потеряла в ходе утренних торгов на 1,78%, до $110,67 за баррель, апрельские котировки WTI подешевели на 2,3%, до $106,81 за баррель.

Нефтяные инвесторы в понедельник были обеспокоены возможным снижением спроса на в Азии из-за новых сообщений о выявлении инфицированных новым коронавирусом COVID-19.

«Цены на нефть в Азии снизились примерно на 2%, вероятно, из-за недавних событий, связанных с COVID-19 в Китае», - прокомментировали аналитики The Wall Street Journal.

Эксперты пояснили, что растущее число случаев выявленных инфекций привело к тому, что город Шэньчжэнь был заблокирован, что вызовет опасения по поводу потенциального удара по спросу.

