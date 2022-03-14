Нельзя пропустить: главные столичные события, которые нужно посетить этой весной

Мюзиклы за столиками в Театре МДМ

Сделать весенние вечера с родными еще ярче помогут мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных» театральной компании «Бродвей Москва».

Паркетный зал Театра МДМ превращается в импровизированный бар, а зрители уютно располагаются за столиками импровизированного бара, где одна история любви только начинается («Первое свидание»), а вторая – может вот-вот завершиться («День влюбленных»). Самое время забыть о неудачах в любви и отдохнуть головой и душой на лучших музыкальных спектаклях прямиком с Бродвея!

В центре сюжета мюзикла «Первое свидание» встреча молодых людей, которые совсем не похожи: он парень из хорошей семьи, работающий на Уолл-Стрит, она любительница творчества и йоги, которой совсем не везет с парнями. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожиданные признания — и вот наши герои уже танцуют первый танец. Теперь главное — ничего не испортить!

В центре сюжета «Дня влюбленных» – двое возлюбленных, которые пытаются спланировать предстоящую свадьбу, но все рушится в момент составлении списка гостей. Смогут ли главные герои найти компромисс и организовать самое важное событие в их жизни?

Спектакли доступны в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».

Детские образовательные выставки «Тело человека» и «Здоровая еда» в ТРК VEGAS Кунцево и VEGAS Каширское

«Тело человека» и «Здоровая еда» – это интерактивные обучающие выставки для детей, созданные специально для торгово-развлекательных центров. Посещая выставки, дети смогут окунуться в удивительное приключение, узнать все о человеческом теле и здоровой еде с помощью музейных экспонатов и поучаствовать в увлекательных играх.

Изучать тело человека дети будут в костюмах докторов и узнают, как работает мозг и 5 органов чувств, о скелете и костях, о коже и мышцах, о том, как работает сердце и функционируют дыхательная система, желудок и пищеварение.

С пятницы по воскресенье для всех гостей ТРК VEGAS будут организованы занимательные экскурсии с экскурсоводом, которые в доступной игровой форме расскажут все самое интересное о нашем организме и здоровой еде. Путешествуя по выставкам, дети с помощью сенсорных экранов, планшетов и приложения дополненной реальности смогут поучаствовать в интерактивных играх и в совершенстве усвоить полезную информацию.

Попасть на выставки по будням можно совершенно бесплатно, а с пятницы по воскресенье вход осуществляется в составе экскурсионной группы при предъявлении чека на сумму от 5 тысяч рублей на покупки в ТРК VEGAS.

Мюзикл «Шахматы»

Мюзикл «Шахматы» входит в число мировых хитов и пользуется огромной зрительской любовью вот уже 40 лет. В основе сюжета настоящего бестселлера российской театральной сцены - пронзительная история любви, фоном для которой служит противостояние двух сверхдержав. В мюзикле есть все составляющие современного музыкального спектакля мирового уровня: захватывающий, полный драматических поворотов сюжет, зрелищный визуальный ряд, убедительные актерские работы. В музыке «Шахмат» соединились самые разные жанры – от поп-рока и рэпа до оперы и симфонической музыки, при этом мюзикл остается удивительно цельным произведением. Именно поэтому постановка интересна самой широкой аудитории - театралам, любителям мюзиклов, поклонникам ABBA и молодежи, которая получила уникальную возможность посмотреть ее бесплатно благодаря федеральной программе «Пушкинская карта».

Кстати, российская постановка мюзикла «Шахматы» получила не только признание зрителей, но и высокую оценку профессионалов. Эксперты главной российской театральной премии «Золотая Маска» выдвинули спектакль на соискание награды в 11 номинациях, включая категорию «Оперетта/Мюзикл – Лучший спектакль». Это самое большое количество номинаций среди музыкальных спектаклей, попавших в шорт-лист «Золотой Маски» за сезон 2020-2021.