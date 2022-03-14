В «Новапорте» заявили, что не намерены прерывать строительство аэровокзалов в Сибири

Компания «Новапорт» планирует продолжить реализацию проектов по строительству новых воздушных гаваней и терминалов аэропортов в регионах Сибири, несмотря на новые жесткие санкции против России.

По словам гендиректора холдинга Сергея Рудакова, в связи с необходимостью замены попавшего под ограничения оборудования будут внесены соответствующие изменения в проектную документацию. «Сейчас мы оцениваем ситуацию и думаем, нам нужно на это месяц или два», — цитирует Рудакова ТАСС.

В частности, речь идет о проекте нового терминала аэропорта Томска, который изначально оценивался в 2,8 млрд рублей. Кроме того, в сентябре «Новапорт» собирается сдать терминал в новосибирском Толмачево. Также компания начнет строительство аэродрома у горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.

В Барнауле планируется реконструкция аэропорта, там «Новапорт» должен построить 9 тыс. квадратных метров площадей авиакомплекса. Стоимость проекта превысит 4,5 млрд рублей; предполагается, что он увеличит мощность воздушной гавани в два раза. Строительство стартует через два года, а не позднее чем через четыре года комплекс должен быть введен в эксплуатацию. В 2025 году в аэропорту Барнаула начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы и других объектов, находящихся в федеральной собственности.

В прошлом году пассажиропоток аэропорта Барнаула увеличился в 1,75 раза по сравнению с 2020-м — до 514,6 тысячи человек. В 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом пассажиропоток аэровокзала составил 295 тысячи человек.

«Новапорт» принадлежит многоотраслевому частному холдингу AEON Романа Троценко, она владеет 20 аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.

Ранее «Эксперт» писал о том, что ГК «Ростех» планирует в скором времени вывести на рынок несколько продуктов, предназначенных для региональных аэропортов малой проходимости. Как сообщили в госкорпорации, высокотехнологичное оборудование позволит создать современную инфраструктуру на базе существующей сети аэродромов без дорогостоящей реконструкции. Среди предлагаемых новинок — мобильные радиолокационные комплексы «Миасс», ключевой особенностью которых является режим адресного обмена информацией с конкретным самолётом. Важным преимуществом данного комплекса являются небольшие габариты и сниженная масса, что упрощает процесс его транспортировки, а кроме того, требует малых объемов проектно-изыскательских работ на месте установки. Второй продукт, который также готовится к выходу на рынок — мобильный комплекс посадки самолетов «Подорожник». Он будет производиться в модульном исполнении, что облегчит его транспортировку в труднодоступные районы и позволит оперативно разворачивать аппаратуру без использования специального подъемно-транспортного оборудования.