Подрядчиков госкомпаний своевременно освободили от "санкционных" штрафов — ТПП РФ

Правительство РФ своевременно приняло решение освободить от штрафов подрядчиков и поставщиков государственных компаний, в случае соблюсти условия контракта невозможно из-за иностранных санкций. Такое мнение высказал 14 марта председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

"На мой взгляд, правительством России очень своевременно принято решение об отмене подрядчикам госкомпаний штрафов при нарушении обязательств по контрактам, если они допущены в результате санкций", — сказал он.

"На данный момент все бизнес-сообщество, — и в частности малый и средний бизнес — существуют в форс-мажорных реалиях и это нельзя не учитывать, планируя дальнейшую работу. Результатом таких решений будет то, что сами подрядчики будут стремиться выполнить заказ", — подчеркнул Владимир Гамза.

По оценке эксперта, в качестве предложения можно дополнить решение государственными гарантиями своевременной оплаты исполненных контрактов. "Это также позитивно скажется на стабилизации экономики", — полагает он.

Ранее правительство РФ поручило крупнейшим государственным компаниям не штрафовать поставщиков и подрядчиков, если условия этих контрактов (в частности - сроки) невозможно исполнить из-за санкций, введенных в отношении России со стороны США и стран Евросоюза. Это касается крупнейших компаний, которые утверждены специальным перечнем (распоряжение правительства № 91-р от 23 января 2003 года). На данный момент в него включены 39 компаний, в том числе «Аэрофлот», РЖД, «Роснефть», «Газпром», «Дом.РФ», «Почта России». Не исключено, что список будет расширен.