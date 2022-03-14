Правительство устанавливает лимиты по займам для кредитных каникул

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, устанавливающее максимальную сумму кредитов, по которым россияне смогут взять «кредитные каникулы», сообщила пресс-служба правительства.

Согласно документу за отсрочкой платежей могут обратиться россияне, чей доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в 2021 году. Продолжительность таких каникул составит от одного до шести месяцев по займам, взятым до 1 марта 2022 года.

«Кредитные каникулы» распространяются на потребительские каникулы на сумму не более 300 000 рублей. для физических лиц и 350 000 рублей. для индивидуальных предпринимателей. Также процедура распространяется на кредитные карты на сумму не более 100 000 рублей и автокредиты на сумму не более 700 000 рублей и по ипотеке максимум на 6 миллионов рублей в Москве и 4 млн рублей для регионов. Заявку можно подать до 30 сентября.

8 марта президент Владимир Путин подписал первый пакет антикризисных мер. Документ предполагает, среди прочего, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и IT-компаний, упрощение условий и процедуры государственных закупок, введение кредитных каникул для физических и юридических лиц до 30 сентября, а также возможность для правительства дополнительно индексировать страховые пенсии, пенсионный коэффициент и фиксированную выплату к пенсиям.

