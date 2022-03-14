Президент Казахстана запретил вывоз из страны наличной валюты суммой более $10 тысяч

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности, вводящий в том числе запрет на вывоз из республики иностранной валюты на сумму более $10 тыс. и золотых слитков.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«В целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности постановляю запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 000 и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза», — говорится в указе.

Помимо этого, президент Казахстана запретил вывозить золотые слитки аффинированного золота и инвестиционные монеты из золота и серебра, выпускаемые Нацбанком, а также аффинированного золота массой свыше 100 граммов.

«Правительству Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами принять необходимые меры по реализации настоящего Указа», — подчеркивается в документе. Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее «Эксперт» писал, что Центробанк РФ ввел особый порядок операций с наличной валютой. «Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — сообщил регулятор. Также ранее Банк России ограничил переводы за рубеж физическими лицами. Клиенты российских банков не смогут перевести больше $5 тыс. в месяц в пользу физлиц — резидентов и нерезидентов, включая супругов и близких родственников, ни со своего счета, ни при его отсутствии. Это касается в том числе переводов электронных денег. Близкими родственниками считаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.