Россия не срывает ядерную сделку с Ираном

Спецоперация России на Украине стала тем самым камнем на воде, круги от которого разошлись по всему миру. От Дальнего Востока (где Китай, рассматривает возможность возвращения Тайваня «в родную гавань»), до Ближнего Востока и Ирана. Нет, Тегеран не собирается «освобождать» Бахрейн или Катар – под вопросом оказалась ядерная сделка, которую Иран и США уже почти согласовали вместе с Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. Причем виновной стороной на Западе называют Москву.

И формально они правы. Москва потребовала от стран-участниц письменно гарантировать тот факт, что введенные против нее санкции никак не повлияют на российско-иранские торгово-инвестиционные отношения. Целью этого требования было не только защитить потенциальные российские проекты в Иране, но и еще больше размыть, дискредитировать западный санкционный режим как таковой. Пробить в этом режиме очередную дыру. По данным The Wall Street Journal, Соединенные Штаты после попыток найти какое-то промежуточное решение определились: они не намерены идти на какие-то уступки России. Сейчас Вашингтон пытается найти способ заключить сделку без России, но пока это видится маловероятным. Вывести Россию из сделки нельзя – это потребует полного пересмотра формата ведения переговоров, на что могут уйти месяцы. Заключить временную ограниченную сделку Вашингтон и Тегеран не в состоянии – между сторонами банально отсутствует нужный для этого уровень доверия, а кроме того иранцы жестко требуют полного и неотвратимого снятия санкций для любого, даже промежуточного решения иранской ядерной проблемы.

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В итоге сделка встала – что, по мнению Запада, также является одной из целей России. Ведь, по некоторым оценкам, в течение полугода Иран может нарастить свой экспорт нефти до 1,5 миллионов баррелей в сутки – что собьет цену на «черное золото» и снизит издержки от антироссийских санкций, которые сейчас несут Соединенные Штаты.

Естественно, Тегерану такой сценарий не нравится. Иранские официальные лица якобы критикуют российское поведение. 15 марта министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Абдоллахиян приедет в Россию с визитом, в ходе которого постарается решить вопрос.

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Утром санкции – вечером атом

На самом же деле все не так однозначно. И Россия в своей вине не одинока.

Да, Россия требует вывести свое экономическое сотрудничество с Ираном из-под санкций – но Иран это требование поддерживает. Во-первых, потому, что в украинском конфликте он скорее на стороне России. Духовный лидер страны Али Хаменеи возложил вину за произошедшее на Америку, поскольку, по его словам, «именно США вмешались во внутренние дела Украины, устроили бархатно-цветной переворот». «Поддержка западными державами стран и их правительств является миражом и нереальна», - добавил он с тонким таким намеком для союзников США по всему миру.

Во-вторых, Иран понимает, что Россия является одной из немногих суверенных стран, которые не будут ставить свое экономическое сотрудничество с Ираном в зависимости от западных санкций. Проще говоря, если США снова сорвут выполнение сделки, то Европа по требованию Вашингтона из Ирана уйдет. А Россия – нет.

Да, российские условия поставили под вопрос достижение сделки – но к этому времени она уже буксовала. Байден находился в очень сложном положении. С одной стороны, иранцы требовали полного и безусловного снятия всех санкций – в том числе и против Корпуса стражей Исламской Революции (иранской военной организации, которую США считают террористами). Без выполнения этого условия иранцы ничего подписывать не собираются. «Мы сейчас пока не готовы объявить о заключении ядерной сделки – есть ряд открытых вопросов, по которым Вашингтон должен принять решение», - говорит спикер иранского МИД Сайид Хатибзаде.

Республиканцы – против

С другой стороны, потенциальная ядерная сделка встречает резкую критику со стороны республиканцев. Значительная часть американского истеблишмента не одобряют стремление Байдена ради снижения цен на нефть пойти на уступки нефтяным диктатурам (то есть Венесуэле и Ирану). И в основе этого неодобрения лежит не только моральный, не только внешнеполитический, но и экономический аспект. Тесно связанные с американскими нефтяниками республиканцы говорят о том, что проблему с ценами нужно решать не за счет сделок с Тегераном или Каракасом, а при помощи снятия ограничений на добычу внутри США, которые были наложены администрации Байдена в рамках его экологической программы.

Дошло до того, что республиканцы обвиняют Путина и Байдена в иранском сговоре. По словам сенатора-республиканца Тома Коттона. несостоявшаяся ядерная сделка с Ираном тесно связана с событиями на Украине. «В течение последнего года Джо Байден, по сути, полагался на Владимира Путина как на своего адвоката для ведения этих переговорах, пытаясь через Владимира Путина заключить новое ядерное соглашение с Ираном. Соглашение, которое было бы хуже, чем даже ужасная сделка, заключенная Бараком Обамой в 2015 году. ... Это позволило бы Ирану стать пороговой ядерной державой, дав ему сотни миллиардов долларов на продолжение террора на Ближнем Востоке», - выразил доминирующую среди республиканцев позицию сенатор от Арканзаса.

Наконец, иранцы сами добавляют сложности в это уравнение, оказывая на США неприкрытое давление. В последние дни Иран ударил ракетами по израильскому центру в Ираке, а также приостановил переговоры с Саудовской Аравией о нормализации отношений. Такая вот игра на обострение. И, по всей видимости, целью визита министра иностранных дел Ирана в Россию является не столько обсуждение снятия российских требований по сделке, сколько координация в этой важной и нужной игре. Важной и нужной не только Ирану, но и России.