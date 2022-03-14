Россия на 3,5 месяца может запретить экспорт зерновых

Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством промышленности и торговли РФ выступили с предложением запретить экспорт из России пшеницы и меслина, а также ржи, ячменя и кукурузы с 15 марта по 30 июня.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Отмечается, что за период с 1 июля прошлого года по 10 марта текущего года РФ экспортировала 28,1 млн тонн зерна, что на 30,3% меньше, чем годом ранее (без учета экспорта в страны ЕАЭС за январь-март). Экспорт пшеницы сократился на 30,9% и составил 23 млн тонн, экспорт ячменя снизился на 34,7%, до 2,9 млн тонн, экспорт кукурузы — на 21,7%, до 1,8 млн тонн.

Ранее «Эксперт» писал о том, что после начала спецоперации России в Украине вывоз зерна из обеих стран почти прекратился, а мир оказался перед угрозой потери почти трети объемов пшеницы, ячменя и кукурузы. Остановка экспорта из РФ была вызвана не только удорожанием логистики, страхования грузов, но и отказом ряда импортеров покупать российское сельхозсырье из-за опасений получить штраф от ЕС и США. Продавать зерно в настоящий момент не готовы и российские аграрии, ожидая дальнейшего роста цен. В совокупности это уже привело к рекордному за пять лет росту цен на пшеницу. В конце прошлой недели в рублевом выражении люфт между мировой и внутренней ценой на пшеницу вырос почти в четыре раза (около 50 тыс. рублей за тонну против 1,5–16 тыс. рублей до спецоперации в Украине), однако продавать его не торопятся в связи с неопределенной ситуацией в целом.