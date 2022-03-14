Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов на заводе «Антонов» вблизи Киева

На территории завода «Антонов» под Киевом российскими военными силами уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

«На территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск», — сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, за время спецоперации РФ в Украине уничтожено 145 беспилотных летательных аппарата, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ. Днем 14 марта сбиты два украинских беспилотника, среди которых один «Байрактар ТБ-2».

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ, в том числе четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники», — сообщил Конашенков.

Представитель российского военного ведомства заверил, что будут приняты «оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений». Конашенков призвал граждан Украины, работающих на таких предприятиях, а также жителей близлежащих домов, покинуть потенциально опасные зоны.

Также Конашенков заявил, что российским военным известны все места нахождения иностранных наемников на Украине — по ним будут продолжать наносить точечные удары, никакой пощады для них при этом не будет. «Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», — сказал он.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Вооруженные силы РФ наносят точечные удары только по военной инфраструктуре и войскам украинских националистов. Тем временем военные РФ сталкиваются с диверсиями украинских национальных батальонов, а также с их атаками не только на жилые дома, но и на объекты жизнеобеспечения и промышленные предприятия.