Рубль продолжает укрепляться

Торги на валютном рынке сегодня начались с небольшого ослабления российской валюты, но очень быстро на рынок вышли экспортеры со своей валютной выручкой, и рубль начал дорожать. В районе обеда понедельника за доллар на торгах Московской биржи давали чуть более 112 рублей.

Банк России объявил, что теперь официальный курс доллара будет рассчитываться на основе сделок в период с 10.00 до 16.30. мск, а не с 10.00 по 11.30 мск, как раньше. Это позволит устанавливать официальный курс, более приближенный к рыночному, но никакого влияния на характер торгов не окажет. По-прежнему динамика рубля будет зависеть от притока валютной выручки в страну — то есть, от объема российского экспорта.

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Запад тем временем продолжает экономическую войну против России. В выходные США запретили ввоз в страну ряда российских товаров, в том числе алмазов и водки. Надо сказать, что экспортеры алкоголя не делают погоды ни в российской экономике, ни на валютном рынке. А вот запрет на ввоз в США драгоценных камней из России вызывает много вопросов.

США являются крупнейшим мировым потребителем ювелирных изделий, а «Алроса» — одним из крупнейших мировых производителей алмазов с долей на мировом рынке около 30%. Однако большую часть своей продукции российская компания продает на аукционах, где их покупают ювелирные предприятия для огранки и превращения алмазов в бриллианты. В этой связи непонятно, что будет считаться «российскими алмазами». Проводить анализ каждого поставляемого в США драгоценного камня на предмет его географического происхождения просто невозможно. Поэтому с высокой вероятностью можно ожидать, что «Алроса» продолжит свою работу в прежнем режиме, а цены на драгоценные камни на фоне небольшой паники могут разве сто вырасти.

Если же Штаты обяжут ювелиров раскрывать страну происхождения камней, то значительная часть продукции «Алросы» найдет спрос, пусть и по ценам несколько ниже мировых, в Китае, Индии и Израиле.

Более серьезной угрозой для российского бюджета может стать обсуждаемый в настоящее время в Евросоюзе запрет на закупки в России алюминия и стали. Особенно негативным такой сценарий окажется для российских сталеваров, которым будет сложно перенаправить свою продукцию даже в Китай, где хватает своих производственных мощностей.

Но есть и позитивные новости. Так, согласно сообщениям западных СМИ, Индия, крупнейший мировой потребитель дизельного топлива, рассматривает возможность увеличить закупку российской нефти и нефтепродуктов с расчетами в рупиях и рублях. Это не приведет к росту долларовой валютной выручки России, но частично может снизить спрос на иностранную валюту — например, в области закупок фармы, если за поставленную в Индию нефть будут закупаться местные товары — прежде всего, лекарства.

Судя по тому, что на прошлой неделе спред между российской нефтью и эталонным сортом Brent доходил до $15-17 против обычных $2-4, далеко не всю добываемую нефть России удается продавать. И в целом цены на сырье сегодня в мире падают. Нефть падает на 4% и стоит около $108 за баррель. Почти на 10% обвалились цены на палладий. Причин у такой динамики две. Первая — небольшое снижение рисков прекращения поставок сырья из России, которые были главным драйвером взлета котировок товарных фьючерсов в последние недели. Вторая — рынок ждет, что в эту среду ФРС США объявит о повышении ставки на 0,25 п.п. Причем, зреет мнение, что американский регулятор будет повышать ставку на 0,25 п.п. и на каждом последующем заседании. Таким образом, стоимость денег возрастет, экономика начнет сбавлять темпы роста и снижать потребление сырья.

Однако, в любом случае, цены на основные товары российского экспорта остаются на сверхкомфортном уровне, и сейчас основная проблема кроется в готовности Запада закупать российские товары, а также в работе логистических и финансовых цепочек. С большой вероятностью Россия сможет сохранить положительное сальдо торгового баланса — в том числе из-за резкого падения импорта, что будет позитивно для рубля в условиях временной отмены бюджетного правила, которое изымало валюту с рынка.

Торги на рынке акций сегодня не проводятся. Брокеры ожидают, что на этой неделе Московская биржа начнет возрождать фондовый рынок, разрешив торги акциями в режиме «Выкуп: Адресные заявки», то есть дать возможность инвесторам закрыть имеющиеся позиции.