Управление Суэцкого канала сообщило об отмене скидок для СПГ-танкеров

Администрация Суэцкого канала сообщила об отмене с 15 марта скидок для судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).

До октября 2021 года скидка на транспортировку СПГ по каналу составляла 25%, затем 15%. В конце февраля канал объявил о повышении сборов за проход. Глава Управления канала Усама Рабиа объяснил решение ростом мировой торговли, а также «улучшением экономики судов, развитием водного пути Суэцкого канала и улучшением транзитных услуг».

Рост тарифов коснется груженых и балластных судов. С 1 марта на 10% выросла стоимость прохода для нефтяных танкеров, на 7% — для судов СПГ), многоцелевых и большегрузных судов, на 5% — для сухогрузов.

На Суэцкий канал приходится 12% мировой торговли и от 5 до 10% мировых поставок нефти; он является одним из основных источников доходов для Египта. В настоящее время длина канала составляет приблизительно 160 км, глубина — более 20 м, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе нефтеналивным танкерам.

Глобальный рынок сжиженного газа (СПГ) готовится к войне за «голубое топливо». Для избавления от зависимости от российского газа, обеспечивающего от трети до 40% потребления Старым Светом, Брюссель делает ставку на СПГ. Спрос на него в этом году значительно превысит предложение даже с учетом всех возможностей его увеличения. Это, в свою очередь, значит, что за дефицитный сжиженный газ начнется острейшая конкуренция между Старым Светом и Азией по примеру того, что произошло осенью, когда в Европе вспыхнул энергетический кризис и пришлось перенаправлять в Европу идущие в Азию и уже оплаченные азиатскими покупателями танкеры с СПГ. Первым последствием всего этого станет астрономический рост цен на газ.

Ранее «Эксперт» писал о том, что логистика превратилась в одно из орудий Запада в экономической войне против России. После обострения геополитической ситуации с российскими грузами в одночасье отказались работать ведущие мировые логистические гиганты, прежде всего корпорации, связанные с морскими контейнерными перевозками. Об отмене заказов от российских клиентов (за исключением медицинских и товаров первой необходимости) объявили швейцарско-итальянская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk Line, французская CMA CGM Group, германская Hapag-Lloyd, японская Ocean Network Express (ONE), тайваньская Yang Ming. Помимо транспортных компаний российские грузы бойкотируют крупные порты Европы. В частности, таможенные органы Голландии и Бельгии решили прекратить выпуск грузов в РФ, из-за чего в крупнейших европейских портах — Роттердаме и Антверпене — ряд терминалов отказались загружать суда с товарами в РФ.