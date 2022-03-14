Точки McDonald's продолжили работать в Москве, Мурманске, Казани и Перми

Предприятие американской сети быстрого питания McDonald's продолжило работу в центре Мурманска 14 марта вопреки заявлениям руководства корпорации о приостановке деятельности в России из-за ситуации в Украине.

McDonald's в Мурманске находится недалеко от железнодорожного вокзала города, он был открыт в 2013 году и является самой северной в мире точкой сети, что делает заведение местной достопримечательностью.

Также не стали закрываться другие предприятия McDonald's в разных городах России, передает «РИА Новости». В частности, сообщается, что в обычном режиме работает точка около станции метро «Добрынинская» в центре Москвы.

В Казани все предприятия McDonald's обслуживают посетителей 14 марта в привычном режиме, передает татарстанское издание «БИЗНЕС Online». Продолжают работу заведения в Перми, сообщает портал 59.ru.

Как пишет «Интерфакс», предприятия McDonald’s открыты в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Томске, и Кемерово. Поясняется, что точки в этих городах принадлежат новокузнецкому ООО «Гид», которое является франчайзи McDonald’s. В общей сложности у компании 25 ресторанов. «Все предприятия McDonald’s в Сибири под управлением ООО "Гид" продолжают свою работу в штатном режиме», — рассказала директор по маркетингу компании «Гид» Олеся Самчелеева. Она добавила, что о закрытии точек речи не идет; планируется продолжать работу и в дальнейшем.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ООО «Гид» выступает кузбасский предприниматель Александр Говор. Выручка компании в 2020 году составила 1,3 млрд рублей, чистый убыток — 157,9 тыс.

Напомним, 8 марта генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии 850 ресторанов сети в РФ. В пятницу, 11 марта, руководство компании заявило, что сеть приостановит обслуживание в России с 14 марта, поскольку невозможно «гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости».

В российской системе McDonald's задействованы свыше 62 тысяч человек; на предприятиях поставщиков работают еще около 100 тысяч. В корпорации заверили, что в период закрытия точек в России все сотрудники сохранят свои рабочие места и продолжат получать среднемесячную зарплату. Кроме того, им сохранят все социальные льготы и гарантии. Компания также обязуется выполнять все обязательства перед поставщиками и арендодателями.

Ранее «Эксперт» писал, что на фоне сообщений о приостановке работы McDonald's в РФ, в частности, один из ведущих производителей мяса в России, АПХ «Мираторг» заявил о планах по расширению сети бургерных «Стейк&Бургер». В настоящий момент она включает 26 ресторанов в шести регионах. Компания собирается открыть четыре новые точки в марте, одну в апреле и две в мае. Всего до конца 2022 года в Москве, Подмосковье и Брянске «Мираторг» запустит 15 новых ресторанов.