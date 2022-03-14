ЦБ понизил курсы валют и учетные цены на драгметаллы

Банк России установил на 15 марта официальный курс доллара на уровне 115,1963 рубля, курс евро — на уровне 127,2343 публя. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 12-14 марта, курс доллара понижен на 1,55 рубля (с 116,7517), евро — на 1,72 рубля (с 128,9523).

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 7 265,07 руб./грамм (с 7 475,21 рублей); на серебро ― до 95,02 руб./грамм (с 97,39); на платину ― до 3 870,31 руб./грамм (с 4 001,39); на палладий ― до 9 462,81 руб./грамм (с 11 103,30).

Ранее «Эсперт» писал, что президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому запрещаются поставки в Россию долларовых купюр. Ограничивается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка банкнот. Немного позже американский Минфин разъяснил, что запрет на поставки не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями. Это аналог запрета на ввоз наличных евро, введенного со 2 марта Евросоюзом. Он также допускает ввоз купюр физлицами.

