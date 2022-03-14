ЦБ впервые прокомментировал приостановку торгов акциями в РФ

Сделки с российскими акциями, обращающимися в фондовой секции, не проводятся с 28 февраля, и когда возобновятся — неизвестно. Текущая нестабильная ситуация пока не позволяет открыть рынок, сообщили «РБК Инвестициям» в ЦБ.

«Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям. Мы будем следить за ситуацией и откроем рынки, как только ситуация это позволит сделать», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Управляющий директор по коммуникациями Московской биржи Андрей Брагинский пояснил, что площадка технически готова к запуску торгов на фондовом рынке. Денежный, валютный и срочный рынки уже открыты по большинству инструментов.

«Мы понимаем, что многие участники рынка и инвесторы хотят торговать. При этом продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами», — отметил Брагинский.

Он пояснил, что нужно, прежде всего, завершить расчеты по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснить вопросы по счетам С, которые открывают профессиональные участники рынка для нерезидентов, и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев.

12 марта Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Мосбирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ.

Ранее «Эсперт» писал, что 24 февраля падение российского фондового рынка оказалось самым сильным за всю его историю: индексы Московской биржи и РТС упали на 45-50%. В этот день президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. Западные страны ответили введением масштабных санкций против Москвы. В частности, Евросоюз объявил об отключении некоторых российских банков от системы SWIFT, а в ночь на 27 февраля было принято решение заморозить активы Центробанка. С 28 февраля регулятор временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по указанию нерезидентов.

