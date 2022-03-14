В ФНС пояснили, как задекларировать иностранные активы по амнистии

Федеральная налоговая служба России с 14 марта начала принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов (амнистии капитала). На сайте ФНС России запущена промостраница, где можно скачать декларацию и узнать, как правильно ее заполнить. Задекларировать счета, вклады и другие ценные активы в заграничных банках можно до 28 февраля 2023 года.

«До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например производные финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что положат их на счет в российском банке в течение 30 дней со дня представления декларации», — пояснили в ФНС.

В ведомстве также уточнили, что, в соответствии с законом, декларанты получают правовые гарантии сохранности своего капитала в том числе за пределами РФ, а также освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности. Основным условием предоставления гарантий является зачисление средств и финансовых активов на счета в российских банках и финансовых организациях.

Декларации можно сдать в любом территориальном налоговом органе и в центральном аппарате ФНС, почтовыми отправлениями их принимать не будут.

Ранее «Эсперт» писал, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если возмещен ущерб. Позже он подписал закон о четвертом этапе амнистии капитала. Помимо параметров, которые применялись в ходе предыдущего этапа, у граждан РФ появилась возможность задекларировать наличные денежные средства (в рублях и в валюте), которые подлежат внесению на банковские счета. Кроме того, под амнистию подпали и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как было до этого.

