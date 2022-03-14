В России меняется порядок перевода валюты на зарубежные счета

Резиденты России смогут переводить валюту за рубеж для финансирования своих филиалов и представительств, объем переводимых денежных средств не должен быть больше объема финансирования за предыдущий год, следует из релиза Минфина.

«Для реализации дополнительных временных экономических мер по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения: резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и других организациях финансового рынка, для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Сумма перевода не должна превышать объем финансирования за предыдущий год», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, россияне получат возможность переводить средства в валюте на счета граждан в иностранных банках. Валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных выплат также можно зачислять на счета.

Кроме того, Минфин сообщает, что россияне смогут переводить средства в иностранной валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых была раскрыта российским налоговым органам.

