В России расширили варианты использования нефтегазовых сверхдоходов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, в частности, расширяет возможности использования дополнительных нефтегазовых доходов бюджета для поддержки регионов и субъектов российской экономики.

«Принятие данных норм расширит варианты использования дополнительных нефтегазовых доходов на наиболее востребованные направления — поддержка осуществления регионами социальных обязательств, бюджетные инвестиции в социальные объекты и другие. Необходимость настоящего законопроекта определяется текущей задачей бюджетной политики, как части общеэкономической политики, по сохранению заработных плат граждан и выполнению всех социальных обязательств независимо от текущих вызовов», — говорится в пояснительной записке.

Как уточняется на сайте Кремля, изменения, внесенные в законодательство, также приостанавливают на 2022 год нормы Бюджетного кодекса РФ, «устанавливающие обязанность вносить изменения в бюджеты бюджетной системы для предоставления гарантий сверх параметров, установленных соответствующими законами».

Кроме того, на текущий год продлевается действие применявшейся в 2020 и 2021 годах нормы о праве правительства РФ предоставлять госгарантии РФ на условиях, отличных от установленных законом о федеральном бюджете.

Ранее «Эсперт» писал, что правительство РФ поручило крупнейшим государственным компаниям не штрафовать поставщиков и подрядчиков, если условия этих контрактов (в частности - сроки) невозможно исполнить из-за санкций, введенных в отношении России со стороны США и стран Евросоюза.

