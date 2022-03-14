Путин разрешил регистрировать в РФ находящиеся в лизинге у российских компаний самолеты

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, разрешающий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдавать таким машинам российские сертификаты летной годности. Документ, вносящий поправки в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов, размещен на официальном портале правовой информации.

Закон разработан в рамках принятия антисанкционных мер. В пояснительной записке к нему указывается, что норма направлена на сохранение парка зарубежных воздушных судов российскими эксплуатантами в целях обеспечения бесперебойного функционирования гражданской авиации.

Таким образом, российские авиакомпании смогут сохранить парк иностранных лайнеров и получат возможность использовать воздушные суда на внутренних линиях. Сертификация гражданских самолетов будет производиться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.

Кабмин предложил регистрировать в России права на самолеты в лизинге 10 марта. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, которая приняла его сразу во втором и третьем чтениях 11 марта.

Накануне, 13 марта, управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA) сообщило о приостановке действия сертификатов летной годности воздушных судов российских авиакомпаний, эксплуатируемых в соответствии с соглашением между двумя странами. Регулятор пояснил, что международные санкции в отношении авиасектора оказали серьезное влияние на способность осуществлять контроль за обеспечением безопасности самолетов авиакомпаний РФ, находящихся в реестре воздушных судов Бермуд.

Санкции, наложенные на российскую авиационную отрасль, как писал «Эксперт», вошли в число наиболее сильных в ряду прочих, введенных против других секторов экономики после начала спецоперации РФ на Украине. Согласно последним данным, российские авиакомпании эксплуатируют 1367 воздушных судов, из них более половины — 739 — иностранные самолеты. Такие цифры озвучила глава департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса России Алина Малышева, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 11 марта.