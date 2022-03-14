Власти Москвы объявили об отмене масочного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице со вторника, 15 марта, отменяется масочный режим. Такое решение градоначальник объяснил стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

Также мэр объявил об отмене связанных с коронавирусной инфекцией ограничений и требований для предприятий, в том числе необходимости устанавливать разделительные перегородки и регулярно измерять температуру у сотрудников. По словам Собянина, снятие ковид-ограничений должно поддержать бизнес, испытывающий санкционное давление.

Напомним, с 3 марта в Москве отменены QR-коды. В частности, без ограничений разрешено посещать объекты общественного питания, театры, музеи, концертные, развлекательные, культурно-развлекательные и образовательные мероприятия, а также спортивные соревнования. В тот же день в столице было снято требование о 70% заполняемости залов досуговых организаций. При этом масочный режим в общественном транспорте и для посещения общественных мест, в том числе кафе и ресторанов, сохранялся.

Ранее «Эксперт» писал о том, что пандемия коронавирусной инфекции, согласно прогнозам вирусологов, закончится через два-три месяца; предположительно, к началу лета ВОЗ сможет официально объявить о прекращении COVID-19. Как рассказал главный научный сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор-вирусолог Анатолий Альштейн, нынешняя волна пандемии, вызванная штаммом «омикрон», скорее всего станет последней. Причиной тому — особенности самого штамма и проведенная вакцинация, затронувшая половину населения планеты, а также достаточно большое количество переболевших.