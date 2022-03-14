Власти Москвы поддержат бизнес финансово и помогут снизить издержки - эксперт

Меры поддержки для отечественного бизнеса, оказываемые правительством Москвы, предусматривают не только финансовую поддержку, но и снижение издержек за счет ослабление регулирования. На это обратил внимание член Совета московской «Деловой России», адвокат, председатель Центра правовой поддержки бизнеса Алексей Мишин, комментируя последние инициативы властей столицы.

«Помимо традиционной финансовой поддержки и федеральное и московское правительство существенную часть мер поддержки вводят в виде снижений издержек бизнеса за счет ослабления регулирования. В случае Москвы это снижение сроков на получение пропусков для грузового транспорта, облегченная процедура пересмотра цен в контрактах и т.д. Учитывая общую зарегулированность российской экономики этот процесс можно только приветствовать», - сказал он.

Ранее власти Москвы сообщили, что работают над замещением выпадающих звеньев в логистике предприятий. В частности, мэрия столицы ускорила процедуры оплаты для поддержки столичных предприятий. На данный момент, бюджет развития Москвы составляет около 35%-38% от общего объема городской казны, уточнили в правительстве.

Дополнительные меры поддержки для отечественного бизнеса стали вводить после объявления санкций в отношении России. Ограничения со стороны ряда европейских стран и США обусловлены признанием Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской республик, а также началом военной спецоперации на территории Украины. На этом фоне ряд зарубежных компаний сообщили о приостановке деятельности в стране.