Почему Япония выступила против России

Одной из неевропейских стран, присоединившихся к санкционному накату против России, стала Япония. Страна, от которой до Украины примерно 7,5 тысяч километров. И, тем не менее, она ввела персональные санкции против ряда россиян, заморозила активы нескольких российских банков, запретила экспорт товаров двойного назначения и т. п. Кроме того, ряд японских компаний потянулись из России на выход. Также японские власти отправили нелетальное оружие украинской армии (бронежилеты, каски, генераторы). Наконец, премьер-министр Японии Фумио Кисида не намерен останавливаться на достигнутом – он обещает новые санкции. Компании тоже думают. «Нам сейчас крайне сложно решать, стоит ли продолжать работу в России», - цитируют японские СМИ представителей местного крупного бизнеса.

В России к этоим шагам Японии преобладающее отношение таково: отечественные эксперты и журналисты обвиняют японские власти в том, что Токио пожертвовал собственными национальными интересами, встав в кильватер американцам. Выбросил на помойку многолетние усилия прежнего премьер-министра Синдзо Абэ по налаживанию отношений с Москвой ради сиюминутного желания поучаствовать в западной атаке на Росссию. То есть. проще говоря, японская власть еще раз продемонстрировала отсутствие суверенитета.

Статья по теме: Новый премьер Японии о старых территориальных претензиях

Доля правды в этом есть – но лишь доля. И помимо нее, в этой истории есть ряд важных «но».

Первое «но» в том, что свои решения японская элита принимала отнюдь не в отрыве от мнения населения. Согласно опросу Ёмиури Симбун от 7 марта, 82% японцев поддерживают введение санкций против России и лишь 9% выступают против. По всей видимости, не только потому, что они как-то сочувствуют Украине. Несмотря на то, что Незалежная действительно находится очень далеко от японских берегов, круги на воде от военной операции России дойдут и до Японии. 81% респондентов считают, что изменение Россией статус-кво затронет и другие регионы. В частности, поощрит Китай к применению вооруженной силы против Тайваня и в целом вызовет рост военной напряженности в Восточной Азии.

Статья по теме: Япония: страна восходящего флота

Кроме того, население глубоко разочаровано отсутствием подвижек в территориальном вопросе – японцам настолько промыли мозги историями о «неизбежном» возвращении Южных Курил, что они сами себя накрутили. «Лица наподобие Синдзо Абэ и Мунео Судзуки (японский политик, который считается пророссийским – прим. ред.) долгое время говорили о том, что Путин является сильным, национально ориентированным лидером, и что у него достаточно власти для продвижения территориальной сделки, которую не одобряет российское общество. Говорили о том, что его руководство страной создает для Японии возможность. На фоне событий на Украине этот аргумент выглядит сейчас смехотворным», – пишет Tokyo Review, иронизируя над заведомой, но почему-то прежде не очевидой бесплодностью надежд связать с российским лидером японское видение будущего российских островов.

Суверенитет с японской особенностью

Второе «но» в том, что тезис об «отсутствии суверенитета» имеет свою специфику. Официальный Токио считает, что национальная безопасность страны (которая вряд ли выстоит один на один против Пекина) может быть обеспечена лишь через тесное сотрудничество с теми же американцами – и ничто не должно стоять на пути этого сотрудничества. «Если Япония в деле сдерживания России поставит свои национальные интересы выше международного сотрудничества, то тем самым она навредит отношениям с дружественными странами, что приведет к росту геополитических рисков в Восточной Азии», – пишет Nikkei. И, опять же, население в целом согласно с этим тезисом. 62% японцев считают, что страна должна координировать свой подход к России с другими странами, и лишь 26% уверены в том, что Японии нужно действовать самостоятельно.

В то же время, японские санкции оказались избирательны. Да, они затронули экспорт в Россию (7,35 млрд долл.в 2021 году, около 70% – автомобили и машинное оборудование). Но жизненно важные для Токио сферы сотрудничества сохраняются. Так, компании Мицуи и Мицубиси в настоящее время не выходят из проекта Сахалин-2 (они владеют соответственно 12,5% и 10% долями в проекте). Напомним, что 60% произведенного в рамках Сахалин-2 СПГ идет в Японию, обеспечивая примерно 10% потребностей Страны Восходящего Солнца в сжиженном природном газе. Выход из проекта с отказом от импорта этого газа вызовет убытки примерно в 20 миллиардов долларов.

Наконец, третье «но» в том, что агрессивное поведение Японии в российско-украинском кризисе несет стране не только убытки, но и некоторые надежды. В частности, надежду возможность пробить стеклянный потолок в вопросах обеспечения безопасности – то есть отбросить, как устаревшую, политику пацифизма.

Ни для кого не секрет, что власти Германии и Японии вот уже 70 лет не могут проводить военно-политическую линию, свойственную великим державам – этому препятствует прошлое Второй мировой войны. И вот сейчас, на фоне украинского кризиса, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сбросила с себя чувство вины – после чего Берлин анонсировал серьезное развитие своих военно-политических амбиций (рост оборонного бюджета, поставки оружия соседним странам, размещение в них своих воинских контингентов). И японцы нынче пристально смотрят на то, как мир отреагирует на немецкий прецедент, дабы (в случае нейтральной или позитивной реакции) пойти по пути Берлина. Тем более, что у Японии, в общем-то, нет выбора – если безопасности Германии ничто реально не угрожает, то по соседству со Страной Восходящего Солнца находится враждебный ей Китай.

Естественно, сами китайцы не в восторге от таких перспектив. «Япония возвращается на свой фашистский путь, который угрожает всей Восточной Азии?» – именно так звучит заголовок китайской The Global Times. Японцы в ответ пока молчат.