ЮТэйр перевела все свои 50 самолетов в российский реестр

Авиакомпания ЮТэйр перевела в российский реестр 50 самолетов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, по мнению компании, этого достаточно для обслуживания всех пассажиров и заказчиков.

В ЮТэйр отметили, что полеты самолетов с регистрацией на Бермудах ограничены, от местных авиационных властей получено уведомление о приостановлении действия сертификатов летной годности в отношении самолетов с регистрацией на островах. «В ответ мы незамедлительно ограничили полеты этих лайнеров. Мы начали переводить самолеты в российский реестр еще в прошлом году, и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing-767. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков», — рассказал президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

В компании уточнили, что самолеты с российской регистрацией в РФ выполняют по рейсы по маршрутной сети компании как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, разрешающий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдавать таким машинам российские сертификаты летной годности. Закон разработан в рамках принятия антисанкционных мер. В пояснительной записке к нему указывается, что норма направлена на сохранение парка зарубежных воздушных судов российскими эксплуатантами в целях обеспечения бесперебойного функционирования гражданской авиации. Теперь российские авиакомпании смогут сохранить парк иностранных лайнеров и получат возможность использовать воздушные суда на внутренних линиях. Сертификация гражданских самолетов будет производиться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.

Накануне, 13 марта, управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA) сообщило о приостановке действия сертификатов летной годности воздушных судов российских авиакомпаний, эксплуатируемых в соответствии с соглашением между двумя странами. Регулятор пояснил, что международные санкции в отношении авиасектора оказали серьезное влияние на способность осуществлять контроль за обеспечением безопасности самолетов авиакомпаний РФ, находящихся в реестре воздушных судов Бермуд.