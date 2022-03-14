Западные спекулянты перестают играть на понижение рубля

Практически с первых минут торгов на Московской бирже рубль начал укрепляться. По характеру заявок было видно, что понемногу увеличивается предложение валюты вследствие введенных Банком России мер по поддержке рубля. Главной из них является обязательство для экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Статья по теме: Рубль продолжает укрепляться

Поддержала рубль и политическая ситуация: и с Украины, и из России звучат пока еще осторожные намеки на возможность прекращения боевых действий и подписание мирного соглашения. Это сегодня привело к снижению спроса на иностранную валюту, которую некоторые крупные игроки продолжают покупать как защиту от рисков.

Однако во второй половине дня прошла информация, что стороны взяли техническую паузу в очередном раунде переговоров. Рубль отреагировал на новость негативно, сдав часть утренних завоеваний и укрепившись к доллару по итогам дня на спотовом рынке чуть более чем на 3%.

Намного более сильный рост рубля наблюдается на мировом рынке Форекс, где «россиянин» отвоевал у доллара сегодня почти 10%. На зарубежных площадках доллар оценивают в примерно в 121 рубль против 113,8 руб в Москве. Но следует понимать, что никакого отношения к реальности курс рубля к доллару за пределами России не имеет, поскольку торги в большинстве случаев не сопровождаются поставкой реальной валюты.

При этом стоит отметить такой позитивный для рубля факт, как снижение интереса спекулянтов к игре на понижение курса рубля. Так, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США, число открытых спекулятивных позиций трейдеров на падение рубля на фьючерсных рынках США по состоянию на 11 марта (данные публикуются с задержкой) составляло 7,8 тыс. Неделей ранее этот показатель равнялся 9,7 тыс, а 25 февраля он достигал максимального в этом году значения 19,5 тыс.

Связано это с тем, что худшее для рубля уже, похоже, произошло: Запад использовал все самые сильные козыри в санкционной борьбе с Россией, а Китай санкции не поддержал и, по сообщениям западных СМИ, ищет пути наращивания сотрудничества с РФ в обход санкций. Кроме того, мир также ждет начала урегулирования украинского кризиса мирным путем.

Последние ожидания привели к сильному падению цен на сырьевые товары, значимую роль в ценообразовании которых на мировом рынке играют российские компании. Так, нефть падает на 7% до $105 за баррель, на 15% снизились цены на палладий, примерно 40% мирового производства которого обеспечивает «Норильский Никель».

Чуть более 1,5% потеряло в цене золото, которое так и не смогло закрепиться выше важной отметки $2000 за тройскую унцию. Золото всегда рассматривается как защитный актив в периоды финансовых потрясений, и снижение его стоимости говорит об уменьшении страхов инвесторов.

Справедливости ради стоит отметить, что снижение цен на сырье отчасти обусловлено ожиданиями повышения ставки ФРС США уже послезавтра. Рынок также ждет, что дальнейшая риторика американского регулятора будет жесткой и укажет на последующее ужесточение денежно-кредитной политики.

Понижение сырьевых цен не станет особо негативным для рубля, поскольку пока все товарные ресурсы торгуются по очень комфортным для российского бюджета ценам. Основную роль в курсообразовании российской валюты в ближайшее время будет играть объем закупок российской продукции и дисконт, с которым отечественное сырье продается к биржевым ценам.

Нормализация логистических потоков и финансовых расчетов, а также переориентация России на восточное направление экспорта будут приводить к дальнейшему укреплению рубля. Не исключено, что уже на этой неделе пара доллар-рубль подберется к «круглой» отметке 100 — особенно, если этому будет способствовать реальные подвижки в переговорном процессе с Украиной.