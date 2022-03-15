S&P 500 под «крестом смерти»

В понедельник азиатские рынки находились под впечатлением новой волны ковида в Китае — самой мощной с 2020 года, когда здесь успешно подавили первый всплеск эпидемии. Полностью закрыт 17-миллионный Шэньчжэнь, в соседнем 7-миллионном Гонконге — десятки тысяч заражений в сутки. Введены первые ограничения в 26-миллионном Шанхае. Эта ситуация, особенно учитывая политику нулевой терпимости к коронавирусу в КНР, грозит нанести удар по экономике не только Китая, но и многих других стран.

Насколько он будет мощен, зависит от развития событий — числа и продолжительности локдаунов. Но инвесторы уже очень нервничают. Гонконгский индекс Hang Seng упал за день на 4,97%. Распродавались технологические акции: Tencent упала на 9,79%, Alibaba — на 10,9%, а Meituan — на 16,84 %. Индекс Hang Seng Tech упал на 11,03%.

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Акции материкового Китая также закрылись снижением. Shanghai composite потерял 2,6%, а Shenzhen component — 3,083%.

Упали и котировки нефти. Brent снижалась до $103,49 за баррель.

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Это неудивительно, учитывая возникновение новых рисков замедления темпов роста ВВП в ряде стран. Одновременно появляются предпосылки для разгона инфляции из-за нарушений в цепочках поставок. Сейчас, когда в мире и так растет угроза стагфляции, все это особенно не вовремя.

Торгующиеся в США китайские акции также показали двузначные темпы падения. Но не устояли при этом и американские технологические бумаги, на которые, помимо прочего, давило ожидание подъема ставки ФРС в среду и украинские события (за развитием последних пытаются следить все деловые СМИ). Снижение цен на нефть не помогло.

В некоторых случаях ситуация в Китае отражалась на котировках акций американских компаний и напрямую. Так, бумаги Apple упали на 2,66%, когда один из ее поставщиков прекратил работу на предприятиях в Шэньчжэне.

В итоге распродажи технологических акций особенно пострадал индекс Nasdaq Composite, снизившийся на 2,04%. S&P 500, где их вес меньше, снизился на 0,74%, а наиболее традиционный Dow Jones Industrial Average даже показал символический плюс — на 0,003%.

Nasdaq закрылся на территории «медвежьего рынка» (падение более чем на 20% от исторического максимума). И судя по поведению фьючерсов, во вторник он способен углубиться дальше.

Индекс S&P 500 одновременно с этим падением нарисовал «крест смерти». Это техническая модель, которую некоторые инвесторы используют для оценки тенденций, полагая, что та свидетельствует о долгосрочной слабости рынка. Этот старый сигнал к закрытию длинных или открытию коротких позиций появляется, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную.

Репутация у него есть. «Крест смерти» формировался, например, в июне 2000 года, когда лопнул пузырь доткомов, а также в январе 2008 года перед мировым финансовым кризисом. Nasdaq в этом году нарисовал его еще 18 февраля и пока модель упрекать не за что. Теперь вот пришло время и для индекса широкого рынка.

Само собой, эта примета — не гарантия дальнейшего снижения. Крупным падениям она, действительно, предшествовала, но и случаев, когда будущее оказывалось куда светлее, чем обещала зловещая формация, на самом деле, немало. Однако внимание на нее на рынке все-таки обращают, а если кто вдруг забудет, то ему, как случилось и в этот понедельник, напомнит о явлении «креста смерти» Bloomberg.