«АРХБУМ» сохраняет стабильные объемы поставок гофроупаковки на рынки

Все предприятия АО «АРХБУМ» в Центральном и Приволжском федеральных округах работают в штатном режиме. Как заявили в компании, несмотря на внешние вызовы, текущие объёмы производства на предприятии соответствуют утвержденным бизнес-планам. При этом рыночный спрос на гофроупаковку также остается стабильным.

Как подчеркнула генеральный директор АО «АРХБУМ» Ирина Шерстнева, «самое важное для нас сегодня – выполнять обязательства перед клиентами и партнёрами, сохранить рабочие места, обеспечить материальную поддержку нашим сотрудникам».

В настоящее время производственные возможности компании превышают 1 млрд кв. м в год. Это позволяет «АРХБУМ» занимать позиции лидера российского рынка гофропродукции не только по объему установленных мощностей, но и по выпуску готовой продукции. К числу конкурентных преимуществ «АРХБУМ», обеспечивающих прочность рыночных позиций компании, в первую очередь, относится гарантированная собственная сырьевая база – высококачественный тарный картон Архангельского ЦБК.

АО «АРХБУМ» - дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК». Основное бизнес-направление - гофроупаковка. Предприятие демонстрирует стабильный рост финансовых и производственных показателей. Так, по итогам 2021 года предприятия, входящие в АО «АРХБУМ» в Центральном и Приволжском федеральных округах, увеличили объем производства гофропродукции по сравнению с АППГ на 16,1%, до 592,4 млн м, отгрузки – на 16,3%, до 590,2 млн кв. м. Выручка в отчетный период возросла на 73,2%, до 19 млрд руб.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году, является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы, специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.