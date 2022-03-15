На Ближнем Востоке намечаются большие перемены

На то, что в условном Багдаде не все спокойно, обратили внимание даже в Вашингтоне. Не исключено, что зреющие перемены перестанут быть секретом полишинеля уже в мае, когда в Эр-Рияд с официальным визитом собирается приехать Председатель КНР Си Цзиньпин. После переговоров между руководством КСА и КНР станет очевидно, что на Ближнем Востоке происходят очень крупные изменения и что региональные партнеры США сейчас энергично строят отношения как в области экономики, так и в сфере безопасности с другими странами и, в первую очередь, с Китаем и Россией.

Саудовская Аравия пригласила китайского президента Си Цзиньпина в Эр-Рияд с очевидной целью – улучшить связи с КНР на фоне напряженных отношений с США. Ожидается, что визит состоится в мае, после рамадана, который в этом году начнется в первых числах апреля. Эта поездка будет явно выделяться среди регулярных рабочих визитов. Об ее важности говорит, кстати, даже то, что Си впервые за 2,5 года покинет Китай. Wall Street Journal (WSJ) пишет, ссылаясь на свои источники, что саудиты планируют воссоздать атмосферу визита Дональда Трампа в Эр-Рияд в 2017 году. Та поездка Трампа была, кстати, его первой в ранге президента США.

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«Кронпринц и Си – близкие друзья,- цитирует WSJ одного из высокопоставленных аравийских чиновников.- Оба понимают, что у укрепления связей между странами имеется огромный потенциал. Они покупают у нас нефть, а мы у них – оружие».

Но главное, что позволяет предположить очень важные последствия визита Си в Эр-Рияд, это, конечно, геополитическая обстановка в регионе и в Азии в целом. Если в двух словах, то США в последние годы уделяют Азии все больше внимания и ресурсов, но при этом наталкиваются на Россию и Китай, которые тоже пытаются расширить и усилить свое влияние как на всем континенте, так и на Ближнем Востоке в частности. Причем, все это происходит на фоне очевидного ослабления США. Последним и очень наглядным примером и подтверждением этого является прошлогоднее бегство американских войск из Афганистана. Не удивительно, что региональные партнеры Вашингтона, самым близким из которых много лет и была Саудовская Аравия (КСА), сейчас активно создают новые союзы и заключают новые соглашения.

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О серьезном ухудшении отношений между США и КСА в прошлом году хорошо известно. Из последних примеров можно привести неоднократные и безуспешные попытки американцев на самом высоком уровне, включая президента Байдена, уговорить саудитов быстрее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+, увеличивать добычу нефти. Кстати, Эр-Рияд в этом поддержал и их ближайший союзник ОАЭ, еще один близкий партнер США. Уже одно то, что Абу-Даби воздержался при голосовании на Ассамблее ООН по резолюции, осуждающей Россию за события на Украине, позволяет говорить, что Эмираты тоже сильно недовольны Вашингтоном.

Отношения между КСА и США испортились с приходом в Белый дом Джо Байдена. Трамп с Саудами дружил. Он поддержал королевство в конфликте с Катаром, вышел из ядерной сделки с Ираном, против которой возражали в Эр-Рияде, и поддержал кронпринца Мохаммеда бен Салмана (МБС), которого обвиняли в убийстве оппозиционного журналиста Хашоги. С Байденом все иначе. После смены власти США перестали поддерживать КСА в войне с хуситами в Йемене, а Байден открыто обвинил МБС в убийстве Хашоги. К тому же, еще во время предвыборной кампании он называл Саудовскую Аравию государством изгоем. В Эр-Рияде так сильно обиделись на американского президента, что МБС даже отказался разговаривать с ним по телефону, что само по себе неслыханно.

Китай интересует саудитов как главный импортер нефти на планете. Он также является самым крупным торговым партнером арабского королевства. Кроме этого, Пекин поддерживает теплые отношения с Тегераном, главным противником КСА.

Си и кронпринц Мохаммед встречались в 2019 году, когда фактический правитель КСА приезжал в Пекин подписать ряд соглашений по торговле и энергетике.

Си Цзиньпин последний раз приезжал в Эр-Рияд в 2016 году. За два с лишним года пандемии китайский лидер ни разу не выезжал за границу. Он общается с иностранными коллегами по телефону или при помощи видеосвязи.

МБС, кстати, тоже за время пандемии лишь несколько раз покидал королевство, причем, ездил только в арабские страны по соседству. Его ждали на открытии Олимпиады в Пекине в феврале, но он так и не приехал.

Кронпринц не посещал США после убийства Джамаля Хашоги 2 октября 2018 года. В числе прочего саудиты хотят, чтобы Вашингтон дал МБС иммунитет от юридического преследования. Будущего монарха в Америке ждут многочисленные судебные иски, в том числе по делу Хашоги.