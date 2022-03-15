Делягин дал россиянам простые советы по выживанию в кризис

Дефолт 1998 года, провал 2008-го, обвал 2014-го проходили по одной схеме: резкое, почти одномоментное ухудшение ситуации, которое продолжалось от двух до шести месяцев, и длительное плавное восстановление. Зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин считает, что и сейчас этого ждать не стоит и жить в наступившем кризисе придется долго. На своем сайте он перечислил простые правила, которые позволят «не сойти с ума и не потерять лишнее».

«Кризис — это потеря денег. Вы будете терять, и это нормально, и ваша задача — минимизировать потери», — говорится в его первом правиле.

Экономист подчеркнул, что выживают и успешно преодолевают кризис вовсе не оптимисты, а пессимисты, «принимающие беду как новые правила, установившиеся надолго, к которым надо приспособиться и в которых надо жить, если их нельзя изменить». По его словам, главное — не суетиться и не паниковать, хорошо продумывать дела и помнить заповедь пилотов и авиадиспетчеров: «Действовать быстро — это значит совершать медленные движения без перерывов между ними». Также Делягин посоветовал укреплять социальные связи, общеизвестная поговорка про «не имей сто рублей, а имей сто друзей» по-прежнему актуальна.

«Экономьте деньги. Записывайте расходы и анализируйте их в конце недели и месяца. Выбирайте цены, с умом пользуйтесь распродажами и интернет-торговлей, анализируйте цену и качество. В супермаркетах осторожно относитесь к товарам на уровне лица и рядом с продающимися со скидкой. Старайтесь платить наличными: платя картой, вы не ощущаете расставания с деньгами и тратите больше», — рекомендует Делягин.

Экономист также призвал вести здоровый образ жизни, чаще гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и не экономить на еде и здоровье, так как лечение выйдет дороже.

Сбережения на три ближайших месяца он посоветовал держать в рублях, сверх этого времени — лучше в долларах или в золотых слитках. Недвижимость в кризис Делягин назвал пассивом, а не активом, покупку ненужной бытовой техники — потерей денег, ценных бумаг — «русской рулеткой». При этом он посоветовал запастись необходимыми импортными лекарствами и товарами даже если не удалось их купить по старым ценам.

«Держитесь работы: в кризис сам факт постоянного дохода важнее его величины. Даже большие сбережения проедаются удивительно быстро, а работа держит вас в тонусе и на плаву, даже если доходы упали. Часто сокращение занятых осуществляют хамством, вынуждая людей уходить самим: держитесь, пока не найдете "запасной аэродром"», — посоветовал экономист.

Он также подчеркнул, что не стоит переживать по поводу того, что изменить не в силах: «вы же не бьетесь об стенку из-за холодов, а ищете теплую одежду». И главное, по его мнению, — не начать жалеть себя.

«Да, конечно, возвращение в бедность, а то и в нищету, — это ужасно. Но это не значит, что мы не победим. Просто к победе надо готовиться прямо сейчас. Преодолевая кризис подручными средствами. И наслаждаясь жизнью, потому что без этого победить не удастся», — резюмировал Делягин.

Ранее «Эксперт» писал, что экономическая война, объявленная Западом России, станет последним ударом по западноцентричной мировой экономической системе. Этот удар разрушит ее, но не саму мировую экономику. Перестройка системы, начавшаяся прямо вчера, в течение нескольких десятилетий позволит вырасти новым крупным региональным экономическим системам.

