Джонсон заявил, что Британии будет сложно отказаться от российских нефти и газа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что отказаться от российской нефти и газа для Лондона и других стран будет сложно, но это нужно сделать всем, чтобы избежать «шантажа».

«В то время как бомбы падают, стоимость нефти и газа растет еще больше, а это значит, что у вас в карманах меньше денег. Мы не можем продолжать в том же духе. Мир не может продолжать подвергаться этому шантажу. Пока Запад экономически зависит от Путина, он будет делать все возможное, чтобы воспользоваться этой зависимостью», — написал Джонсон в своей статье для газеты The Telegraph. Он уверен, что настал момент, когда такая «зависимость должна быть прекращена и будет прекращена сейчас».

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что его страна планирует запретить импорт российской нефти по аналогии с Соединенными Штатами, и высказал поддержку странам Евросоюза, которые намерены отказаться от углеводородов из России. По словам Джонсона, стратегия отказа не сработает, «если все ее не реализуют».

По его мнению, «единственный способ» заставить Российскую Федерацию уважать международное право — это «прекратить потребление больших объемов российских углеводородов, и мы должны признать, что такой шаг был бы болезненным».