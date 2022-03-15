Глава СПЧ Фадеев: в законе о дискредитации армии нет цензуры

Введение уголовной ответственности за фейки и дискредитацию российских вооруженных сил не является актом цензуры.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24», выдержки из которого публикует агентство «Интерфакс», заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его мнению, это не цензура, так как никто не запрещает высказывать своё мнение.

«Уточню — в разумных пределах высказывать своё мнение», — пояснил Фадеев.

При этом он подчеркнул, что большинство публикуемых сейчас в сети интернет материалов о военной операции, «которые с той стороны поступают», являются заведомо недостоверными.

«Это специально состряпанные материалы, та самая военная хитрость. Значительная часть наших граждан не понимала этого, часть интеллигенции не понимала, поэтому пришлось принять такой жёсткий закон, отрезвляющий закон. Но это не цензура», — убеждён глава СПЧ.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в начале марта текущего года УК РФ дополнили новой статьёй — 207.3, которая предусматривает наказание «за заведомо ложное распространение информации о деятельности наших Вооруженных Сил во время выполнения обязанностей по защите граждан и государства».

За его нарушение налагается штраф в размере до 1,5 млн руб. В особо тяжёлых случаях можно получить срок до 3-х лет. Если используется служебное положение или имеются «корыстные мотивы», то штраф составит до 5 млн руб., а срок лишения свободы составит от 5 до 10 лет. Если распространение подделок повлекло за собой серьёзные последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

