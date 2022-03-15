Кабмин ввел минимальный размер финансовых гарантий в 10 млн рублей для всех туроператоров

Правительство РФ утвердило комплекс мер по поддержке российских компаний-туроператоров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, меры предполагают введение единого минимального размера финансовых гарантий для туроператоров в размере 10 млн рублей. Оборот компании при этом не имеет значения.

«Установить, что до 31 октября 2023 года минимальный размер финансового обеспечения ответственности туроператора, установленный абзацем 4 части 1 статьи 17 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", на новый срок применяется в отношении всех туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма», — указывается в документе.

Кроме того, до 31 октября 2022 года продлевается финансовое обеспечение, истекающее после вступления документа в силу. Льготы на финансовое обеспечение будут действовать до 31 октября следующего года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), введение минимального размера финансовых гарантий крайне важно, поскольку застраховаться на 50 млн в настоящий момент практически невозможно. «Кроме того, есть крупные туроператоры, у которых прошлый год был относительно успешным благодаря открытым массовым направлениям, и они должны повысить размер фингарантии. Но в этом году достраховаться из-за сложившейся ситуации не получается», — рассказали в АТОР. Там указали на важность того, что страховка распространится и на новых туроператоров, которые только выходят на рынок выездного туризма. В ассоциации также отметили, что до введения новых мер страховка в размере 10 млн рублей была доступна лишь компаниям с оборотом не более 40 млн рублей.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, доходы российской туристической отрасли по итогам этого года могут снизиться до уровня ниже 2020-го. «Я думаю, что мы упадем очень сильно даже по отношению к 2020 году, по крайней мере, в совокупности по всем видам рынка», — сказала Ломидзе, отметив что объем бронирований сократился, а горизонт планирования сейчас не превышает двух недель. «Мы лето сейчас не можем прогнозировать. Мы понимаем, что как-то сезон состоится, но будет ли он такой, как в 2020 году, когда было минус 50% от 2019 года, или лучше — непонятно на внутреннем рынке», — пояснила глава АТОР.

Ранее «Эксперт» сообщал, что правительство РФ продлило отмену взносов туроператоров в фонд «Помощь туристам». Согласно закону, размер взноса туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Однако в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавирусной инфекции власти практически освободили туроператоров от таких взносов, установив их на уровне 1 рубля. Кроме того, размер отчислений в фонд персональной ответственности останется на уровне 0,25% вместо 1% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма.