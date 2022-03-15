Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось водой

Самое крупное водохранилище Крыма — Чернореченское - на 94,7% заполнено водой, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

«Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 миллионов 857 тысяч кубометров, максимальный объем составляет 64,2 миллиона кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», - поделились в ведомстве.

Ранее появилась информация, что к началу марта во всех водохранилищах Крыма скопилось более 188 миллионов кубометров воды из-за интенсивных осадков. Показатель в четыре раза превышает прошлогодний, когда полуостров столкнулся с последствиями продолжительной засухи.

Чернореченское водохранилище было построено на реке Черной для водоснабжения Севастополя в 1956 году. Первоначально его объем составлял 33,2 миллиона кубических метров. Позже в 1984 году плотина была расширена, и объем достиг 64,2 миллиона кубических метров.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий из Днепра. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды по каналу. Разблокировать его удалось после начала специальной военной операции в Украине.

