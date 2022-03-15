МИД России предупредил Евросоюз об опасности биолабораторий на Украине

Биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но и для Европы в целом, рассказал агентству РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Что касается биологических лабораторий на территории Украины, то они представляют опасность не только для России, но и для всей Европы. Российская спецоперация в Украине направлена, помимо прочего, на то, чтобы остановить эту угрозу», — сказал он.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации поделилось информацией, из которой следует, что Соединенные Штаты потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий в Украине. Данные организации, по сведениям российских военных, участвовали в американской военно-биологической программе. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в связи с фактами военно-биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях в Украине, призвал Вашингтон разъяснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

То, что сейчас было выявлено в Украине, — это малая часть из более чем 300 биологических лабораторий США, которые разбросаны по всему миру, Россия представит новые документы об их работе, заявил позже заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.