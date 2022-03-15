Минфин повысит экспортную пошлину на нефть

Средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals с 15 февраля по 14 марта составила $95,6 за баррель. С 1 апреля Минфин повышает экспортную пошлину на нефть до $61,2 за тонну, говорится на сайте ведомства.

«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года составила $95,59575 за баррель, или $697,8 за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2022 года повысится на $2,9 и составит $61,2 за тонну», — говорится в сообщении Минфина.

С апреля повысятся также пошлины на светлые нефтепродукты и масла до $18,3 за тонну, на темные — до $61,2, на товарный бензин — до $18,3, прямогонный (нафт) — до $33,6 за тонну. Экспортная пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит $89, на чистые фракции СУГ — $80,1, на кокс — $3,9 за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $58,3 за тонну. Средняя цена на нефть Urals с 15 января по 14 февраля была зафиксирована на уровне $91,70738 за баррель.

Ранее «Эксперт» писал, что о прекращении спотовых закупок российской сырой нефти заявили в британско-нидерландской компании Shell и в британской BP. Отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка, считает зампред правительства России Александр Новак. Он указал, что цены на нефть могут подняться до 300 долларов за баррель. По его словам, оперативно заместить российскую нефть в Европе возможности сейчас просто нет, для этого потребуется не один год.