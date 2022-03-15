Минобороны РФ: Киев не согласовал ни одного гуманитарного коридора в Россию

Украина согласовала всего три из 10 предложенных Москвой гуманитарных коридоров, при этом ни один маршрут в сторону России Киев не подтвердил.

Как пишет ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, 15 марта РФ предоставила гуманитарные коридоры на Киевском, Черниговском, Сумском и Харьковском направлениях в Россию и в сторону западных границ Украины. «Из 10 предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом вновь не подтвержден, что в очередной раз доказывает безразличие действующей власти к собственному народу», — отметил Мизинцев, подчеркнув, что Россия регулярно согласовывает все предлагаемые руководством Украины дополнительные гуманитарные коридоры.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки из опасных зон выведены свыше 11 тысяч человек, в том числе 1 873 ребенка. В общей сложности с начала споперации эвакуированы уже почти 258,8 тысячи, среди которых 56 180 детей. Границу РФ пересекли почти 30 тысяч личных автомобилей.

За сутки российским военным удалось эвакуировать в житомирском, луганском, донецком и мариупольском направлениях более 36,7 тысячи человек, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ. В Мариуполь доставлено более 450 тонн продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. В шесть областей Украины, ЛНР и ДНР в ходе проведения 334 гуманитарных акций доставлены 2 709 тонн гуманитарного груза.

Ранее «Эксперт» сообщал, что российские военные взяли под свой полный контроль Херсонскую область Украины. Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что войска ДНР, перейдя в наступление, прорвали оборону украинских националистов и взяли под контроль населенный пункт Пантелеймоновка, а также вышли на линию Верхнеторецкое — Новоселовка-2.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Согласно заявлению Министерства обороны, вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.