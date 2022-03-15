На Украине рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил уверенность, что самое раннее, когда может быть достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной это в течение одной-двух недель. При худшем сценарии договорённости будут достигнуты в мае.

"Я думаю, что не позднее мая, начала мая, мы, скорее всего, должны достичь мирного соглашения, а может быть, и гораздо быстрее. Давайте посмотрим, я беру крайний срок. Теперь развилка, сейчас или в течение недели или двух, быстро будет достигнуто мирное соглашение с выводом войск, со всем остальным... или мы договоримся в ближайшее время - через неделю, две, или затем до конца мая после очередного раунда, попытка борьбы", - заявил Арестович в эфире на YouTube-канале в ходе интервью.

14 марта прошёл четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной в режиме видеоконференции. После их завершения советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что взята техническая пауза, переговоры продолжатся 15 марта.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал его целью "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".

Согласно заявлению Министерства обороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.