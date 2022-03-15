Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки завершения спецоперации России на Украине

Василий Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки завершения операции РФ на Украине. По его словам, прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые нашей страной, передаёт РИА Новости.

«Операция завершится, когда ее цели будут достигнуты. Речь идет о демилитаризации Украины и денацификации этой страны. К условиям также относится отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России и невступление в НАТО», – резюмировал Небензя.

Ранее «Эксперт» сообщал, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов ответил на вопрос одного из них о сроках подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом.

По его словам, в Кремле предпочитают не спешить с прогнозами, а все заявления, сделанные Киевом по данной теме, это прогнозы украинской стороны

