Голландцы сократили добычу газа несмотря на энергетический кризис

Нидерланды заявили, что газ с крупнейшего в Европе Гронингенского месторождения будет самым последним средством борьбы с энергетическим кризисом, и понизили прогноз по объемам его добычи на текущий год. В письме правительства Нидерландов парламенту королевства говорится, что по состоянию на 30 сентября ожидается добыча на Гронингенском месторождении на уровне 4,6 млрд м³. Это значительно меньше январского прогноза, составлявшего 7,6 млрд м³.

Гронингенское месторождение, разрабатываемое совместно нефтегазовыми гигантами Shell и Exxon Mobil, не одно десятилетие было главным источником добычи газа в Европе. Добыча достигла пика — 88 млрд м³ в 1976 году. Напомним, что еще каких-то пять лет назад в Гронингене добывалось около 30 млрд м³ газа.