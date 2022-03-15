Голландцы сократили добычу газа несмотря на энергетический кризис

Нидерланды заявили, что газ с крупнейшего в Европе Гронингенского месторождения будет самым последним средством борьбы с энергетическим кризисом, и понизили прогноз по объемам его добычи на текущий год. В письме правительства Нидерландов парламенту королевства говорится, что по состоянию на 30 сентября ожидается добыча на Гронингенском месторождении на уровне 4,6 млрд м³. Это значительно меньше январского прогноза, составлявшего 7,6 млрд м³.
Гронингенское месторождение, разрабатываемое совместно нефтегазовыми гигантами Shell и Exxon Mobil, не одно десятилетие было главным источником добычи газа в Европе. Добыча достигла пика — 88 млрд м³ в 1976 году. Напомним, что еще каких-то пять лет назад в Гронингене добывалось около 30 млрд м³ газа.
Все изменилось после того, как ученые подтвердили прямую зависимость количества землетрясений в регионе с бурением скважин. Правительство Нидерландов объявило в 2019 году, что добыча газа на Гронингенском месторождении будет прекращена к октябрю 2022 года для того, чтобы понизить угрозу землетрясений в районе Гронингена. Было также заявлено, что после октября 2022 г. газ там будет добываться только в самых крайних случаях. Например, в случае экстремально холодной зимы.
Голландские власти также заявили, что не считают события на Украине «крайним случаем» и не собираются менять планов по остановке добычи газа. Полное закрытие месторождения запланировано на 2023 или 24-й год. Точная дата закрытия будет зависеть от того, как быстро удастся наполнить хранилища в королевстве низкокалорийным газом, который должен заменить гронингенский.
В Амстердаме в рамках борьбы с высокой зависимостью Европы от российского газа предполагается увеличить импорт сжиженного газа (СПГ). Для этого, очевидно, придется почти втрое, до 8 млрд м³, расширить терминал в Роттердаме или построить плавучий терминал в провинции Гронинген мощностью 4 млрд м³.
В королевстве сейчас много говорят о том, чтобы считать обострение конфликта вокруг Украины и потенциальную возможность прекращения поставок российского газа форс-мажором и в случае необходимости вновь начать добывать газ на Гронингенском месторождении.
«Это (возобновление добычи газа в Гронингене) позволит решить огромную часть проблемы, — приводит портал EURACTIV комментарий эксперта по энергетике и климату Тьерри Броса, преподавателя Института политических исследований. — Я считаю, что Гронинген может давать как минимум 20 млрд м³. Если будет объявлено эмбарго (на газ из России), Нидерландам придется принять это решение, чтобы предотвратить рецессию».